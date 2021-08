GECAR del Gruppo Ge srl ad Arma di Taggia è diventato Centro assistenza BMW Motorrad con service, ricambi, abbigliamento e accessori

Situata vicino all'uscita del casello autostradale ad Arma di Taggia, in Via Periane SNC, la Concessionaria GECAR è pronta per diventare il primo punto di incontro di tutti i motociclisti e di tutti gli appassionati della provincia di Imperia per ammirare e provare tutte le novità BMW Motorrad. “Qualsiasi strada, quando si sale su una moto BMW, è puro piacere di guidare”.

Il servizio assistenza BMW Motorrad è sinonimo di qualità e precisione in ogni dettaglio. In caso di manutenzione, controllo del veicolo o lavoro di riparazione, quando si tratta di servizio di assistenza, è possibile contare sulla competenza dei suoi meccanici e sulla qualità di prim'ordine dei ricambi Originali BMW Motorrad. In questo modo, il valore e le prestazioni della vostra BMW rimarranno invariate negli anni. Così anche il piacere di guida rimarrà inalterato per lungo tempo.

La ricerca della soddisfazione del Cliente ha portato lo staff della Concessionaria GECAR allo sviluppo delle strutture e degli show-room della Concessionaria, all'incremento ed alla formazione del personale, ed alla creazione di un modernissimo negozio di abbigliamento e ricambi in grado di soddisare le esigenze dei numerosi appassionati del marchio BMW.

Venite a scoprire i nuovi modelli BMW Motorrad fin nei minimi dettagli e prenotate un Test Ride.

Per ogni ulteriore informazione:

Concessionaria GECAR

Sede di Taggia – Vendita e Assistenza

Via Periane SNC - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43695