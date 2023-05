Tra piscine e hamman privati, ville da sogno in vendita a Cannes. E c'è anche un albergo da 9 milioni

Cannes non è solo Festival. Ma anche lusso, o per dirla alla francese, il "bien-vivre". A testimoniarlo sono gli annunci di un'agenzia immobiliare davanti alla Croisette. Ad attirare immediatamente l'attenzione è la vetrina con foto di ville da sogno, dove il prezzo non è ovviamente indicato. Sulla collina di Cannes è possibile acquistare un immobile da 700 mq, con vista sul mare e sulle baie della città e Estérel, circondata da un terreno di 3.200 mq.

Accanto spicca poi una villa da 300 mq che si affaccia sul mare, con accesso privato all'acqua da scogliera attrezzata con scalinata: l'annuncio recita "pieds dans l'eau". Dalle finestre il panorama spazia dal capo di Antibes alle isole Lérins. Accanto altri annunci, questa volta con i prezzi. In vendita c'è un'abitazione di 300 mq da quasi 4 milioni di euro nella parte alta di Cannes, con piscina e parco da 3.700 mq. Nella zona "basse Californie" servono poco meno di nove milioni di euro per acquistare un albergo di 600 mq, interamente ristrutturato e con piscina.

E chi desiderasse vedere Tom Hanks o Juliette Binoche sfilare dal vivo sul tappeto rosso, può cercare di aggiudicarsi un alloggio da 100 mq con piscina interna, hamman, cantina e parcheggio direttamente sulla Croisette. Il prezzo? Tre milioni e 200mila euro. Cifra analoga per uno splendido appartamento con vista panoramica, sempre con piscina e garage doppio, sulle colline di Cannes.