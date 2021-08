La Fata Esterelle, protetterice delle donne incinte vivrà ancora nel massiccio delle rocce rosse dell'Estérel?

Il massiccio delle rocce rosse dell'Estérel è sede di una meravigliosa leggenda, quella della fata Esterelle. Dicono che la fata vive nel suo palazzo nelle grotte dell'Estérel, e che viene consultata da donne incinte che vengono a chiederle protezione per il buon andamento delle loro gravidanze.

Venivano anche a farle offerte per ottenere la fertilità, o come ringraziamento per aver dato la vita. Due versioni spiegherebbero l'origine del nome Esterelle, una che significa stella in provenzale, e un'altra ester che si riferisce all'infertilità.

Troviamo un riferimento a questa leggenda nel racconto di Daudet, “le stelle” tratto dalle sue famosissime Lettres de mon moulin.