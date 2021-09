Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

"Viens me voir" - Théâtre du Tribunal

Dal 23 settembre al 25 settembre 2021 ore 20,30, il sabato anche alle 18

Du 23 Septembre jusqu'au 25 Septembre

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Grande Braderie de Juan-les-Pins

Dal 24 settembre al 26 settembre

Juan-les-Pins



Exposition "Cap'Art Garoupe"

Dal 24 settembre al 26 settembre

Sanctuaire de la Garoupe

Programme des journées

Vendredi, exposition de 10h à 22h

Samedi, exposition de 10h à 22h

Dimanche, exposition de 10h à 19h

Sanctuaire de la Garoupe - 635 route du Phare



30e Festival d’Art sacré d’Antibes

Fino al 26 settembre 2021

À Lieux multiples

Le programme

Jeudi 23 septembre à 11h, Chapelle de la Garoupe et à 18h30, Chapelle Saint-Jean

"Instant musical du patrimoine" avec Eric COURREGES, violoncelle

Oeuvres de J-S Bach, Gaspar Cassado, Kodaly

Vendredi 24 septembre à 21h, Cathédrale d'Antibes

"Les sept paroles du Christ en Croix de Haydn " de HAYDN avec l'Orchestre de Cannes PACA dirigé par Julien CHAUVIN, en version orchestrale

Dimanche 26 septembre à 18h, Église Saint-Pierre de Golfe-Juan

"D’Ave Maria en adagios " avec Philippe DEPETRIS, flûte et Pascal POLIDORI, guitare

Oeuvres de J-S Bach, Pergolese, Paganini, Vivaldi, Legnani, Piazzola



Festival "Boeuf Théâtre"

Fino al 30 ottobre 2021

mour pour tous les âges, anime les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins avec des spectacles gratuits dans le cadre du "Boeuf tréteaux", 4 soirées aux Espaces du Fort Carré avec le "Boeuf cité", mais aussi le "Boeuf minots" pour les enfants au Théâtre du Tribunal et le "Boeuf CASA" avec 6 soirées dans des communes de la CASA.

Le programme complet

Samedi 18 septembre à 18h, Place Nationale, "Ca va valser"

"Boeuf prologues" aux Espaces du Fort Carré

Mercredi 6 et jeudi 7 octobre dès 19h45, Simon Fache et Larry Tournel Jr

Vendredi 8 et samedi 9 dès 19h45, Les 4 M

"Boeuf Cité" aux Espaces du Fort Carré (spectacles avec participation au chapeau)

Mercredi 6 octobre à 20h30, "Le thé sur la banquise" avec Eric Bruvron.

Jeudi 7 octobre à 20h30, "Déstructuré" avec Wally

Vendredi 8 octobre à 20h30, "Accident de parcours" avec Damien Laquet et Evelyne Cervera

Samedi 9 octobre à 20h30, "Der Menschen Fresser Berg...ou la montagne" avec la Cie Les Vrais majors

"Boeuf minots" au Théâtre du Tribunal

Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 15h, "Le vilain petit canard", conte musical interactif pour enfants dès 3 ans (tarifs 6€ et 8€)

"Boeuf CASA"



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

Beaulieu Classic Festival

Fino al 18 settembre 2021

Plage Petite Afrique - La Rotonde de Beaulieu - Hôtel Royal Riviera - Casino de Beaulieu.

Description :

"Durant 8 jours, Beaulieu-sur-mer met la musique classique à l’honneur en proposant au public des concerts de grande qualité tout en mettant en valeur plusieurs lieux prestigieux ou atypiques, véritable découverte du patrimoine Berlugan. L’harmonie singulière du Beaulieu Classic Festival, c’est l’accord parfait de ces virtuoses avec les lieux mythiques et enchanteurs qui les accueillent."



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

SPECTACLE LA VÉNUS À LA FOURRURE

Venerdì 24 settembre 2021 ore 21

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 25 settembre 2021 ore 10,30

Conservatoire de musique et théâtre



VISITE DES JARDINS PARTAGÉS DE VALLERGUES

Sabato 25 settembre 2021 ore 10

Jardins partagés de Vallergues,

22 rue Jean Nobles, Cannes



CONCERT CARITATIF "LOVE IS ALL"

En faveur d'Autisme France

Sabato 25 settembre 2021 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



FÊTE DU PORT CANTO

Sabato 25 settembre 2021 dalle 10 alle 22

sorties en mer avec l'association Cannes Jeunesse et le Yacht Club de Cannes,

baptêmes de plongée avec l'association Némo Plongée,

projections de films documentaires sur la mer et l’environnement,

atelier de modelage avec l’artiste Anca Sonia,

informations et sensibilisation à la protection de l’environnement marin avec SOS Grand Bleu, le service environnement de la Ville de Cannes, le CPIE des iles de Lérins, le Conseil Scientifique des îles de Lérins, Méditerranée 2000, Surfrider Foundation 06,

ateliers de nœuds marins par les pécheurs de Cannes,

démonstration de l’ouverture d’une survie par la SNSM,

démonstration par la société Ecotank du drone sous-marin,

animations et atelier cirque,

structures gonflables et jeux,

concert musique soul, funk à partir de 19h30,

food trucks.

Port Pierre Canto

La Croisette



UNE ŒUVRE, UNE HEURE - BEETHOVEN

Domenica 26 settembre 2021 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



VISITE DE L'USINE D'EAU POTABLE DE NARTASSIER

Lunedì 27 settembre 2021 dalle 10 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16

Usine de Nartassier,

Chemin de Font Merle, Mougins



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Mercantourman XTREM Triathlon

Dal 25 seytembre 2021 al 26 settembre 2021

Cap d’Ail - Eze bord de mer - Barcelonnette et/ou environs - Embrun – Bord du lac

La Grande Traversée du Mercantour vous fera nager en Méditerranée, pédaler sur Route ou Gravel – MTB au choix et courir sur un parcours trail pour clôturer l’aventure.

mercantourman-xtrem-triathlon

Description :

Natation : Traversée de 3,8K

Départ : Cap d’Ail – Plage de la Mala

Arrivée T1 : Eze bord de mer – Port Silva Maris

Vélo route : Traversée de 210K | 5500D+

Départ T1 : Eze bord de mer – Port Silva Maris

Arrivée T2 : Barcelonnette et/ou environs

Vélo Gravel – MTB : Traversée de 238K | 5500D+

Départ T1 : Eze bord de mer – Port Silva Maris

Arrivée T2 : Barcelonnette et/ou environs

Trail running : Traversée de 42K | 1600D+

Départ T2 : Barcelonnette et/ou environs

Arrivée : Embrun – Bord du lac



EZE

Exposition 5A pour l'Afrique

Fino al 28 settembre 2021

Salle Municipale

6 avenue du Jardin Exotique



LEVENS

Jazz Sunny Big Band

Sabato 25 settembre 2021 ore 20,30

Auditorium Joseph Raybaud



MENTON

Ciné Concert Film et Concert

Venerdì 24 septembre 2021 ore 19 e ore 21

Avec Thierry Terranova – guitariste / chanteur et Yves Gasiglia documentaliste, spécialiste du cinéma.

Entrée gratuite sur réservation

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Conférence « une histoire de chemins »

Sabato 25 septembre 2021 ore 15

Présenté par Jean-Pierre Frediani

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Fête Patronale de Saint-Michel

Domenica 26 septembre 2021 dalle 9,45 alle 17

|Programme :

Basilique Saint-Michel Archange

9h45 • Accueil des autorités

10h00 • • Messe solennelle célébrée par le Père Régis PEILLON, Curé-Archiprêtre de Notre Dame des Rencontres, Recteur de la Basilique Saint-Michel Archange.

Avec la participation de la Musique de La Garde, de la chorale des Anciens

de La Garde et de la place du Cap, de La Capeline et de collégiens de la Villa Blanche.

11h30 • Départ de la procession en direction de l’esplanade Francis Palmero.

Esplanade Francis Palmero

12h15 • Allocutions suivies d’une citronnade.

13h00 • Grand déjeuner de Saint-Michel « Veaux à la broche » - Prix 13€ avec la

participation de la musique de La Garde Tickets à retirer à l’accueil de la mairie

(rez-de-chaussée) dès le 14 septembre Renseignements au 04 92 10 50 32 / 20

15h30 à 18h00 • Intronisation des nouveaux membres de la Confrérie de l’Etiquette. Présentation des vins du Mentonnais.



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 24 settembre 2021 e domenica 19 settembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 23 settembre 2021 ore 15

Venerdì 24 settembre 2021 ore 15

Sabato 25 settembre 2021 ore 15

Domenica 26 settembre 2021 ore 15

Martedì 28 settembre 2021 ore 15

Mercoledì 29 settembre 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 23 settembre 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 23 settembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 24 settembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 27 settembre 2021 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: le jardin des Colombières

Martedì 28 settembre 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 28 settembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 28 settembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 29 settembre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



Exposition : Le règne animal et nous

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 settembre 2021

Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés

10h-12h / 14h-18h

Rue Lorédan Larchey



Exposition « Balade en Tramway en Pays Mentonnais »

Fino al 16 ottobre 2021

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Exposition: A la manière de

Fino al 30 ottobre 2021

Jardin Serre de la Madone



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



MONACO

30e Monaco Yacht Show

Fino a sabato 25 settembre 2021

30e Monaco Yacht Show

Leader mondial des salons de grande plaisance

Port de Monaco

Port Hercule



Voir l'article

Gala pour la Santé Planétaire

Giovedì 23 settembre 2021

Monte-Carlo Gala for Planetary Health, organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco

Palais Princier

Place du Palais



Don’t Give Up

Venerdì 24 settembre 2021, ore 20,30,

Tribute "Don’t Give Up", Kate Bush et Peter Gabriel

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Journées Européennes du Patrimoine

Domenica 26 settembre 2021

26e Journées Européennes du Patrimoine

Principauté de Monaco



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Domenica 26 settembre 2021 ore 18

Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Genia Kühmeier, soprano, Sophie Rennert, mezzo-soprano, Werner Güra ténor, Johannes Weisser, baryton et le London Symphony Chorus. Au programme : Ludwig van Beethoven

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Cara - Juga

Venerdì 24 settembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Beethoven et Wagner, deux génies, deux personnages odieux

Sabato 25 settembre 2021 ore 15

Opéra Nice Côte d'Azur Foyer Montserrat Caballé de l'Opéra

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Pop in the city à Nice

Sabato 25 settembre 2021

Divers lieux de Nice

Samedi, journée du Pop In the City :

7:45 : briefing et échauffement

9:00 : début de la course, ouverture des challenges

17:00 : fin de la course et fermeture des challenges

17:00-18:30 : village d’arrivée : foodtrucks, animations, apéro avec les autres équipes, à la coule

18:30 : remise des prix



The Art of Quintet

Sabato 25 settembre 2021 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



Fred Fromet chante l’amour

Sabato 25 settembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Andalousie

Dal 25 settembre 2021 al 26 settembre 2021

Horaires :

25/09 : 20:00 26/09 : 15:00

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Semi Marathon International de Nice

Domenica 26 settembre 2021

PROMENADE DES ANGLAIS



Anthony Joubert - Saison 2 Le dernier tour

Dal 26 settembre 2021 al 27 settembre 2021 ore 21

Théâtre de La Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

PRANA

Domenica 26 settembre 2021 dalle 7 alle 20

Plage Cros deï Pin (Plage du Port)

Journée Yoga & Bien-être

Plage Cros deï Pin (plage du Port)





Exposition « On doit être hors-saison »

Fino al 28 setembre 2021 ore 11-20

Espace Neptune - Quai Virgile Allari



Fino al 30 settembre 2021

Exposition sculptures et tableaux, espace Namouna et sculptures en plein air, promenade des Arts.

Espace Namouna

6 avenue Denis Séméria



VALDEBLORE

Empeiria Trail

Sabato 25 settembre 2021

L'EMPEIRIA® TRAIL est une épreuve de trail running par étape sur 8 jours de course traversant toutes les Alpes du Sud. Le parcours, d'environ 365 km et 19.000 m de dénivelé positif est ponctué de 7 bivouacs depuis Courchevel jusqu'à Nice.

Valdeblore