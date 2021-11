Kids Nite, il Gala per i bambini, torna il 5 dicembre a Monaco e diventa Kids Nite & Day

Domenica 5 dicembre si svolgerà la 7° Edizione di Kids Nite, il Gala per i bambini.

Sotto l'Alto Patronato di S.A.R. la Principessa di Hannover, l'evento è organizzato dall'Associazione "Les Enfants de Frankie".

“Kids Nite” diventa quest'anno “Kids Nite & Day” con un Brunch Party a mezzogiorno nella Salle Empire dell'Hôtel de Paris, più adatto al momento covid. I piccoli ospiti saranno intrattenuti con Animazioni, Dance Floor e Show.

Grazie alla solidarietà delle famiglie che partecipano a questo evento, l'associazione offrirà tre settimane dopo una magnifica giornata di solidarietà a centinaia di bambini in difficoltà per festeggiare il Natale in occasione del "24^ Natale di Frankie" a dicembre.

I bambini assisteranno alla proiezione dei migliori momenti degli ultimi 10 anni di Frankie e riceveranno ciascuno una merenda e un regalo da "Frankie the Clown", la mascotte dell'associazione.

Kids Nite & Day prenotazione su www.lesenfantsdefrankie.mc

Telefono. +377 93 300 800