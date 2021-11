Tourrettes sur Loup, torna la fête de la violette, un anticipo a fine novembre (Video)

Dopo due anni caratterizzati dal rinvio, il 2022 saluterà il ritorno della fête de la violette a Tourrettes sur Loup, nell’arrière pays nizzardo.

Lo ha annunciato il sindaco della cittadina che ha fatto del fiore primaverile un simbolo ed un richiamo.

A fine mese, il 27 e il 28 novembre 2021, vi sarà il prologo con “Bienvenue la Violette” e poi tutti concentrati sulla fête primaverile che segnerà il ritorno dei carri lungo le strade, la battaglia dei fiori e il tradizionale brissaudo des chasseurs.

Il 2022 coinciderà con ildell’evento che esordì nel 1952: laesordì, infatti, nel 1952.

L’attività agricola di questo villaggio si è essenzialmente incentrata sulla viola a partire dal 1880 e oggi la sola varietà coltivata é la Victoria. Si tratta di un fiore semplice e molto profumato, sostenuto da un peduncolo lungo circa 25 centimetri. Tutti gli anni nel mese di marzo, la Festa delle Violette chiude la stagione di questo fiore e celebra la primavera. Le strade del villaggio si animano di musiche e danze locali sono fiorite e profumano di primavera e di gioia di vivere.

L’olio essenziale ricavato dalle foglie è di colore verde, con un aroma forte e deciso mentre quello dei fiori è di colore giallo-verde, con un aroma floreale ricco e dolce.

Le violette vengono adoperate dagli artigiani locali per la produzione di più prodotti di profumeria e anche in pasticceria per la produzione di violette candite.

Nel paese ci sono diversi laboratori artigianali per la trasformazione della frutta locale in frutta candita, produttori di formaggi di capra bio, apicoltori, produttori di frutta e verdura biologica.