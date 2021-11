Quali sono i giochi migliori che stimolano l'inventiva

Ci passiamo tante ore a giocare sul web. C’è chi sminuisce tutto questo a priori e chi, invece, prova a dare una lettura più interessante. Come spesso succede, però, la verità sta nel mezzo.

Nel senso che ci sono giochi online che stimolano l’inventiva e l’intelligenza e altri che, comunque, sono così meccanici e mnemonici che hanno l’effetto inverso. Noi, in questo approfondimento, ci occuperemo dei primi.

I giochi di strategia

Quando si parla di giochi di strategia si pensa, spesso, a qualcosa di noioso. In realtà non è così. Sono giochi di nicchia perché, a differenza di altre tipologie come i giochi slot VTL gratis , comunque, non sempre sono economici. Anzi, difficilmente si è in grado di trovarli, in maniera legale, free.

Magari si comincia a giocare semplicemente attivando un account e, poi, se si vuol passare di livello, è necessario acquistare qualcosa. Però, al di là di questo aspetto, i giochi di strategia sono importanti perché stimolano il cervello e lo spirito di osservazione, prestando attenzione ai dettagli.

Dettagli che, spesso, fanno la differenza. Il cervello, infatti, abituato a ‘giocare’ su queste logiche, poi anche nella realtà adotta lo stesso sistema e, quindi, scova subito quelle angolazioni che fanno la differenza.

Senza dimenticare che, inoltre, si attua quello che viene definito problem solving. In giochi simili, infatti, non hai il tempo di lamentarti e devi necessariamente trovare una soluzione a ciò che si presenta. Un po’ come si dovrebbe fare nella vita reale.

La trasposizione sul web di giochi simili a Cruciverba & company

Le vecchie generazioni ci passavano ore, complice anche il fatto che in alcuni momenti c’era davvero poco da fare. Stiamo parlando dei cruciverba & company. Quei giochi in cui devi indovinare le parole in base a una descrizione oppure unire i numeri in modo da far venire un disegno.

Sembrano banali, possono sembrare un semplice passatempo ma in realtà da un lato la loro trasposizione sul web ha fatto sì che anche i più giovani si avvicinassero a questi giochi e, dall’altro, li ha resi un vero e proprio cult.

Perché, carta o web che sia, non fa alcuna differenza. Sono tra i giochi che più stimolano la mente e che riescono davvero ad attivare al meglio diverse aree del cervello.

I giochi culturali

Chiudiamo con una tipologia di giochi che sembra non passare mai di moda. Perché c’è una cerchia di persone, ristretta o meno che sia, che ama rispondere a domande di storia, di cultura generale e di qualsiasi genere.

Oppure, all’opposto, rispondere a quiz su un determinato argomento. Non è certamente un caso che giochi come ‘Chi Vuol Essere Milionario’ abbiano un riscontro sul web molto forte. Oppure, ‘Quiz Duello’ e tanti altri. Perché sono divertenti e innescano, soprattutto tra gli amici, quel senso di sfida e competizione che, presi al punto giusto, non fanno certamente male. E a te quale gioco piace di più per stimolare la mente al massimo della forma?