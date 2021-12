Saint-Raphaël si illumina e offre una città piena di eventi per Natale

Le luminarie a Saint-Raphaël saranno accese sabato 4 dicembre in tutta la Città, al suono dei canti tradizionali.

Frédéric Masquelier, sindaco di Saint-Raphaël ha preparato per queste feste di fine anno molte attività e spettacoli destinati alle famiglie, sopratutto nei quartieri della città

In particolare sabato 11 dicembre appuntamento tutti insieme alle 18:00 al Centro Culturale per le luci di Natale, con il “Echassiers de Lumière” nelle strade di Saint-Raphaël: centro storico, spianata Victor Hugo, Porto Vecchio, lungomare, Place Coullet.

Sono circa 20 le installazioni luminose in città che animeranno le feste di Natale, offrendo anche solo una semplice passeggiata per lo shopping.

Eventi e manifestazioni dettagliate su www.jaimesaintraphael.fr