Gastronom, cinque anni di prelibatezze russe e dell'Europa dell'Est

Hai fatto un viaggio in Russia o in altri paesi dell'Europa dell'Est e ti sei innamorato della cucina e dei sapori di queste bellissime terre? Per le feste natalizie desideri replicare le ricette di questi paesi, ma non sai dove poter trovare i prodotti alimentari originali? Non preoccuparti, presso Gastronom potrai trovare tutti i prodotti che ti aiuteranno a riprodurre fedelmente le ricette russe, polacche, rumene e così via.

Qui potrai trovare tutti quei prodotti russi che altrove non potresti mai trovare. Oltre alla famosissima e ormai comune vodka russa, potrai trovare anche moltissimi altri prodotti alimentari russi come ad esempio: pelmeni, blin, chebureki, kvas, sottaceti, caviale rosso e nero.

Tra l'altro il caviale è il simbolo delle feste di Capodanno in Russia, una prelibatezza che va mangiata spalmandola su una fetta di pane nero con il burro.

Inoltre, potrai trovare anche la Smetana, ovvero la panna acida russa che si utilizza per accompagnare praticamente tutti i piatti tradizionali come le zuppe, le insalate, il pane, le patate, vareniki e anche i dolci.

Da Gastronom questo e molto altro.

Quest'anno Gastronom compie 5 anni di attività e per l'occasione lo staff vi aspetta con offerte speciali su diversi prodotti.

Per ulteriori informazioni puoi visitare il Sito o le pagine Facebook e Instagram.

Il negozio è aperto tutti i giorni dalle

10.00/14.00 e dalle 15.00/20.00.