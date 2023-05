A Nizza si sperimenta il “giallo” per i pedoni

C’è anche Nizza fra le 7 città che sperimenteranno su alcuni semafori la “luce gialla” per i pedoni, le altre località sono Metz, Nancy, Nantes, Strasburgo, Tolosa e Versailles.

Fino ad ora le “luci” dei semafori sono, per i pedoni, solamente due: il verde ed il rosso, per i veicoli, invece, esiste anche l’arancione.

Nel tentativo di preservare l’incolumità dei pedoni ed anche di sviluppare la loro attenzione al momento di attraversare la strada su due semafori, posti in rue Barla - Rue Bavastro e Boulevard Delfino - Rue Auguste Gal non distanti dal porto, sarà installata anche la luce gialla.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale francese, dispone l’istituzione del “giallo” come transizione tra il “verde” ed il “rosso” con l’obiettivo di “individuare la fase cosiddetta di sgombero durante la quale i pedoni non hanno più il diritto di accedere alla carreggiata, ma quelli che già l’hanno impegnata possono completare l’attraversamento”.

La finalità, si legge sempre nel provvedimento, è quella di “migliorare la sicurezza dei pedoni che si avvicinano a una carreggiata, migliorando la comprensione da parte degli automobilisti del tempo di passaggio e il rispetto del rosso da parte dei pedoni”.

La sperimentazione del “giallo” per i pedoni avverrà in due fasi: sia con la modalità del giallo fisso e quella del giallo che lampeggia.