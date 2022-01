Il servizio di pronto intervento idraulico offerto da SK Idraulica è professionale, veloce ed economico. Attivo H24 e 7 giorni su 7 per interventi in urgenza a Milano e Provincia.

Quando rivolgersi ad un pronto intervento idraulico

Alcuni tipi di problema non vanno mai presi alla leggera perché, se non affrontati e risolti con tempestività, possono dare origine a guasti e malfunzionamenti.

I problemi idraulici sono tra questi ed è importante sapere quando è necessario contattare un servizio dedicato oppure quando è possibile procrastinare.

Nei casi in cui la riparazione del danno deve avvenire velocemente, intervenire con urgenza è inevitabile mentre, quando non si ravvedono connotati di emergenza, è possibile aspettare e chiedere un intervento di tipo ordinario.

È possibile aspettare quando si può circoscrivere il guasto senza correre il rischio di peggiorarlo e senza mettere in pericolo le persone che vivono in casa.

A seguire SK Idraulica, il pronto intervento idraulico a Milano e Provincia, affronta l’argomentodell’urgenza spiegando quando è essenziale chiamare un professionista evitando il fai da te in quanto peggiorativo anziché risolutivo.

SK Idraulica: quando chiamare il servizio idraulico d’urgenza?

Il servizio idraulico d’urgenza va attivato nel momento in cui il guasto può rappresentare un rischio vero e proprio perché è la potenziale causa di una serie di altri guasti a catena.

La richiesta di un idraulico urgente differisce dai lavori ordinari, che comprendono gli interventi di manutenzione degli impianti idraulici, che SK Idraulica effettua solo attraverso personale qualificato ed attrezzatura professionale.

Tra gli interventi idraulici straordinariè indispensabile capire come distinguere i casi che possono aspettare rispetto a quelli che invece necessitano di una riparazione d’urgenza.

La distinzione tra la necessità di un intervento urgente che richiede il pronto intervento idraulico come quello di SK Idraulica ed uno che invece si può procrastinare, non è sempre semplice.

Quando non si è addetti ai lavori, comprendere la gravità del danno può risultare ostico ed è per questo che è utile ed alle volte fondamentale, conoscere le cause principe che rendono indispensabile l’attivazione del servizio di emergenza idraulico.

A seguire indichiamo alcune tra quelle che, più spesso di altre, richiedono l’intervento in urgenza.

Il wc che perde acqua

Quando si verifica una perdita a carico dell’impianto idraulico, non sempre questa è sinonimo di un guasto importante ma ha comunque delle conseguenze come quella dello spreco di acqua con conseguente maggior esborso di danaro.

Nel tempo, una perdita sottovalutata può portare a fuoriuscite ed allagamenti che possono verificarsi all’improvviso, sia per evitare questi due eventi e sia per eliminare lo spreco di risorse, SK Idraulica consiglia di far riparare sempre e comunque una perdita, magari con un intervento ordinario e non in urgenza, laddove non ve ne sia necessità.

Otturazione dell’impianto idraulico

Una delle cause che quasi certamente richiede l’attivazione di una chiamata in urgenza SK Idraulica è dato dal formarsi di un’otturazione dell’impianto, in special modo se lo scarico ostruito limita o non permette del tutto l’utilizzo del lavello, del lavandino, o peggio, del water.

L’entità dell’ostruzione si può definire in base alla velocità di deflusso dell’acqua perché, se questa defluisce lentamente il problema potrebbe essere di lieve entità, ma se al contrario non defluisce affatto rimanendo nella vasca del lavabo, il danno potrebbe essere di grave entità.

Rottura dell’impianto idrico

Quando cede una tubatura la regola è sempre quella di chiudere il rubinetto generale dell’acqua, così da arrestarne velocemente il flusso limitando danni e consumi.

Questa è soltanto una soluzione temporanea di emergenza per evitare il peggiorare del guasto ed è quindi essenziale rivolgersi al servizio idraulico urgente SK Idraulica, così da ripristinare la condizione primaria di vivibilità degli ambienti domestici.

Guasto caldaia o boiler elettrico

La funzione della caldaia a gas o del boiler elettrico è quello di aumentare la temperatura dell’acqua così da renderla ottimale per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.

In caso di guasti e/o di perdite è fondamentale spegnere immediatamente gli impianti per evitare ulteriori guasti a catena, infatti, un’anomalia della pressione interna potrebbe compromettere la sicurezza dell’immobile e di coloro che abitano in casa, soprattutto quando il malfunzionamento si manifesta a carico della valvola di sicurezza o in sua vicinanza.

In caso di guasto rivolgersi sempre e comunque a personale qualificato come quello che opera per SK Idraulica per risolvere il problema a costi contenuti ed in fretta.

Perdita di acqua dai termosifoni

I caloriferi sono una parte fondamentale per il funzionamento del riscaldamento domestico, tuttavia, capita spesso che non venga loro prestata la giusta manutenzione ed in sua assenza possono presentarsi problematiche legate alle valvole, ai giunti, quando non si va incontro a delle vere e proprie rotture, soprattutto in caso di vetustà.

La soluzione migliore è quella di contattare SK Idraulica per avere un idraulico a casa, che si occupi di ripristinare il funzionamento dei termosifoni evitando di rimanere senza riscaldamento nei freddi mesi invernali.

Risalita dell’acqua dagli scarichi

Quando l’acqua di risulta o reflua non defluisce in maniera corretta e tende a risalire negli scarichi dei sanitari, come il lavandino o la vasca da bagno, non resta altro da fare che contattare il servizio di pronto intervento SK Idraulica, operativo H24.

La necessità di attivare questo servizio è data dal fatto che il problema a carico della rete fognaria potrebbe essere tanto grave da causare danni anche importanti all’abitazione laddove dovessero verificarsi copiose fuoriuscite che ledono pavimenti, mobili e pareti.

Il costo di un pronto intervento idraulico

Un servizio di pronto intervento svolto in condizioni di urgenza può avere un costo anche abbastanza elevato perché, oltre alla tariffa ordinaria, va aggiunta tutta una serie di costi aggiuntivi, costi che risultano particolarmente onesti e contenuti quando si contatta SK Idraulica.

Questo avviene perché il professionista che arriva a domicilio è sempre quello più vicino alla destinazione al momento della chiamata e perché l’azienda opera nel territorio nel quale è radicata, riducendo di fatto, sempre e comunque, i costi legati alla trasferta.

Una volta contattato il call center di SK Idraulica sarà l’azienda a chiedere le specifiche necessarie sul tipo di problema riscontrato e ad inviare sul posto personale qualificato e adeguatamente attrezzato, questo anche nel caso in cui sia necessario l’impiego di mezzi dedicati come l’autospurgo.