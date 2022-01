Conferenze, proiezioni e incontri: il ricco febbraio dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l' Artistique è stato un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.





Questi gli appuntamenti di febbraio



Mercoledì 2 febbraio 2022 ore 18

Rencontre autour de l'exposition l'Échappée : Art et NFT, con Guillaume Horen

Nell'ambito della mostra L'Échappée, presentata al Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky dal 18 febbraio al 7 marzo, l'associazione Art et Leadership propone una conferenza sulla rivoluzione NFT nel mondo artistico. Questo incontro sarà l'occasione per fare luce su um fenomeno che rivoluzione i codici del mercato dell'arte, ma anche per scoprire artisti che hanno intrapreso questa forma di fuga.

Guillaume Horen è un consulente in comunicazione digitale, amante dell'arte e collezionista, dai paesaggi classici del 17° secolo all'arte contemporanea tra cui l'arte crittografica e NFTS. Fondatore di Achetez de l'Art, ha aperto la sua prima galleria vicino alla Bastiglia a Parigi all'inizio del 2020, con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle opere, ed è convinto che le NFT costituiscano una vera rivoluzione, sia per gli artisti che per i collezionisti.





Sabato 12 febbraio 2022 ore 16

Conférence face à face - Le voyage dans la lune

Chloé Dufresne, direction musicale , Olivier Fredj, mise en scène, Animateur André Peyrègne.



Giovedì 24 febbraio 2022 ore 14,30 - Une heure avec… Virginie Broquet, illustratrice

Artista francese nata a Nizza, Virginie Broquet viaggia, disegna, osserva il mondo.

Da New York a Tokyo, da St Louis in Senegal a Shanghai, dipinge la vita reale, la vita delle persone. Questi momenti esprimono la sua curiosità per l'altrove e per gli altri. Ogni immagine, come un dipinto, diventa un'avventura! È stata anche l'unica donna designer di carri allegorici per il Carnevale di Nizza, che si svolgerà nel periodo di questa intervista esclusiva!

Dorothée Marro, giornalista, regista e attrice, mette in luce coloro che fanno la cronaca culturale della Costa Azzurra, in un'intervista in pubblico e registrata, in totale interazione con gli spettatori.



Sabato 26 febbraio 2022 ore 16 - Parole d’artiste - Soave, Station Durandy. Œuvre située sur la ligne 2 du tramway di Tania Mouraud, artiste

L’opera di Tania Mouraud è proteiforme e spesso si sforza di rivelare determinismi sociali puntando su una rinnovata poetica dello spazio circostante. L'artista evocherà in questo incontro-dibattito il suo ruolo nello sviluppo del suo monumentale Soave, per la stazione del tram di Durandy di Nizza.

Un’opera ispirata alla famosa aria Cosi Fan Tutte. “Soave sia il vento” fu presentato per la prima volta nel 1790 da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo da Ponte. Il testo che compone l'opera è stato scritto volutamente in italiano per fare eco alla storia di Nizza e alla biografia di Joseph Durandy il cui nome è stato dato alla stazione.



Mostre

Esposizione permanente





Collection Donation Ferrero



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.