Ripetizioni online: è GoStudent la piattaforma preferita dai genitori

Sono ormai moltissimi gli studenti che hanno bisogno di seguire delle lezioni private per recuperare e migliorare i voti scolastici. Gli ultimi due anni sono stati d’altronde complicati per bambini e ragazzi, che per via della pandemia e dei vari provvedimenti che hanno interessato anche il sistema scolastico hanno dovuto affrontare più di una difficoltà. A quanto pare però, sono soprattutto le ripetizioni online ad andare per la maggiore al giorno d’oggi e tra le piattaforme preferite non solo dagli studenti ma anche dai genitori troviamo GoStudent. Nata in Austria ed approdata di recente anche in Italia, ha riscosso sin da subito un grandissimo successo ottenendo moltissime recensioni positive. Vale dunque la pena scoprire meglio come funziona e perché questa è la piattaforma di ripetizioni online preferita dai genitori.

Come funziona GoStudent: la piattaforma di ripetizioni online

GoStudent è una piattaforma di ripetizioni online che mette in primo piano uno stile di apprendimento adattivo, con programmi didattici personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni studente. Le lezioni sono individuali, in modo che il docente possa dedicarsi esclusivamente al proprio allievo ed è prevista una prima lezione di prova gratuita durante la quale si definiscono obiettivi, problematiche, lacune e via dicendo. Questa è una fase importantissima, in quanto consente al docente di comprendere su cosa focalizzare l’insegnamento e allo studente di familiarizzare con l’e-learning.

Quanto costano le ripetizioni online su GoStudent

Le lezioni online su GoStudent hanno un costo decisamente onesto ed è anche per questo che molti genitori apprezzano tale piattaforma. Le tariffe variano a seconda del pacchetto che si sceglie: sono disponibili varie soluzioni, che si differenziano per il numero totale di lezioni online comprese. In generale, più il pacchetto a corposo e minori sono le tariffe per ogni singola sessione. È bene precisare che il proprio credito può essere utilizzato per qualsiasi lezione e dunque anche per ripetizioni online in materie differenti.

Perchè GoStudent è la piattaforma di ripetizioni online preferita dai genitori

Come abbiamo accennato, oggi GoStudent è la piattaforma di ripetizioni online preferita non solo dagli studenti ma anche dagli stessi genitori. Questo perché li sgrava da numerose incombenze, come quella di dover portare i figli dall’insegnante privato, con conseguenti perdite di tempo non indifferenti. Non è tutto però: i genitori apprezzano GoStudent anche perché consente loro di avere un maggior controllo sulle lezioni private dei propri figli. Possono infatti partecipare o comunque seguire la sessione rimanendo presenti e ricevono costantemente dei report da parte dei tutor di GoStudent per monitorare l’andamento della didattica, i progressi fatti dai figli, l’effettiva efficacia delle lezioni online.

Questo è un dettaglio non da poco, perché spesso e volentieri è difficile se non impossibile avere un effettivo controllo sulle ripetizioni private tradizionali. Queste si svolgono a porte chiuse e non si può avere la certezza che l’insegnante sia effettivamente valido.

Infine, un altro aspetto che i genitori apprezzano parecchio è il fatto di poter cambiare docente, qualora il figlio non dovesse trovarsi bene o non si riuscissero a raggiungere i risultati sperati.