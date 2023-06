Tende, riapre (per i turisti) la miniera di Vallauria

La miniera di Vallauria aprirà al pubblico il 2 luglio: si tratta di una delle miniere più importanti delle Alpi.

Situata a 1500 m in un ex villaggio di minatori nel comune di Tende, è stata sfruttata dal XVIII° secolo all'inizio del XX ° per la presenza di argento, piombo e zinco.

Nel cuore dell'ex sito minerario, la visita guidata nelle gallerie e nelle camere di estrazione consente un insolito viaggio nel passato spaziando dalla vita dei minatori alla storia della roccia.

Un sito eccezionale situato in una straordinaria cornice verde, a due passi dalla Valle delle Meraviglie contorniata da numerosi sentieri escursionistici.

Da visitare (necessaria la prenotazione): un circuito sotterraneo sicuro di 900 m, sui 20 km di gallerie esistenti, in notevole stato di conservazione.

Informazioni per le visite: www.mine-vallauria.com o tel.: 04 93 04 62 40



Una mostra immersiva in un mondo sotterraneo

Ottimo prerequisito per la visita della miniera, il museo dipartimentale delle Meraviglie di Tende ospita fino al 31 ottobre 2023 la mostra "Mondi sotterranei" - Vallauria e il patrimonio minerario di Mercantour.

Grazie ad una scenografia affascinante e accattivante, a documentari e ricostruzioni interattive, i visitatori possono immergersi nei meandri delle miniere del Mercantour e familiarizzare con le tecniche di estrazione e lavorazione dei minerali nel corso dei secoli. Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 17 tranne il martedì.



La gîte Neige & Merveilles

Punto di partenza (o tappa) ideale per gli escursionisti, il Neige et Merveilles, situato nel centro dell’hameau de la minière Vallauria, funge da tappa verso la Valle delle Meraviglie.

In estate, è possibile soggiornare in camere per 2, 4 o 6 persone, a seconda della disponibilità, in uno dei due imponenti edifici in pietra dall'architettura atipica che un tempo ospitavano i minatori e le loro famiglie.

Si tratta dell'edificio "San Sebastiano" situato sopra la pista che conduce alla Valle delle Meraviglie e dell'edificio "Authion", ai margini del bosco di larici. Per quanto riguarda la ristorazione, è possibile ordinare pranzi al sacco o usufruire di una piccola cucina attrezzata.

Il cottage, che ha appena riaperto per la stagione, accoglierà i suoi visitatori fino al 15 ottobre.