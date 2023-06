“Non comprate i multi, rischiate di buttare i soldi”: Ligne d’Azur avverte l’utenza

“Non fate incetta di multi, li dovrete gettare via!”, non si stancano di ripeterlo gli addetti di Ligne d’Azur, la società che gestisce i trasporti di Nizza e della Métropole, intenti a raccogliere la documentazione per il rilascio della Ma Carte che, assieme con la Carte, sarà uno dei due strumenti indispensabili per accedere al sistema dei trasporti pubblici di Nizza e del suo hinterland.

È un mantra continuo che si sente ripetere in Boulevard Dubouchage 33 dove si trovano gli uffici aperti al pubblico: né i biglietti “Solo”, né quelli “Multi” saranno messi in vendita dopo il 1° luglio, mentre i biglietti ancora in circolazione potranno essere utilizzati per alcune settimane, poi sarà necessario buttarli.

Non sarà possibile utilizzarli per ricaricare le carte.

Altra novità l’aumento del costo del biglietto, una corsa costerà 1,70 euro e, più si paga per ricaricare, meno costerà il biglietto.

Da 1 a 12 tickets: 1,70 euro l’uno

Da 12 a 25: 1,50 euro l’uno

Da 25 a 50: 1,30 euro l’uno

Dal 51°: 1 euro l’uno



Sparirà Multi, l’opzione che consentiva di acquistare 10 corse con 10 euro, ora 10 corse costeranno 17,70 e 30 corse 42,80 euro.



Varierà anche il costo dell’abbonamento che costerà 360 euro per un anno o 45 ogni mese, col biglietto che, in pratica, costerà 1 euro il giorno. Per chi ha più di 65 anni e non usufruisce di agevolazioni dovute al reddito, l’abbonamento costerà 180 euro l’anno o 22,50 il mese: il biglietto costerà, in pratica, 50 centesimi il giorno.

Per chi ha più di 65 anni e non è soggetto al pagamento delle imposte per il proprio basso reddito, l’abbonamento sarà gratuito.

Dal 1° luglio 2023, dunque, i passeggeri dovranno “pagare” lo spostamento con la loro carta contactless sulle 148 linee di autobus, tram e treni.

Saranno proposte due opzioni:



“Ma Carte”: soluzione personalizzata, comprensiva di nome e foto, ricaricabile a piacimento e che consente l'acquisto di tutti i biglietti Lignes d'Azur (occasionali e abbonamenti). Gli utenti che hanno già una carta personale non devono fare alcunché.





“La Carte”: supporto anonimo, condivisibile e ricaricabile a piacimento che consente l'acquisto di biglietti occasionali Lignes d'Azur. Per ottenerla verrà richiesta una caparra di 2 euro rimborsabile.



Le carte sono disponibili nei punti vendita Lignes d'Azur, nelle agenzie commerciali e itineranti, sul sito web www.lignesdazur.com e anche nei distributori automatici di biglietti per carte anonime (La Carte).

Gli utenti potranno anche ricaricare la propria carta o quelle dei propri cari dal proprio smartphone, e conservare e convalidare i propri titoli su dispositivi Android.



Per i turisti e i viaggiatori occasionali sarà disponibile un’opzione che prevede l’acquisto di un pass che costa 7 euro per un giorno, 13 euro per 2 giorni e 20 euro per una settimana.