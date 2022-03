Le “case” in Costa Azzurra della compagna e della “ex” di Putin (Foto)

La compagna di Putin sarebbe la proprietaria di una villa a Roquebrune Cap Martin e l’ex amante del dittatore russo di un alloggio in un prestigioso complesso a Montecarlo, a rivelarlo Nice Matin.





Villa La Casa del Mare a Roquebrune Cap Martin

La caccia alle proprietà riconducibili a persone “vicine” al capo del Cremlino ha portato fino a Roquebrune Cap Martin dove si trova Villa del Mare, che, ironia della sorte, fu abitata dittatore dello Zaire Mobutu: si tratta di una delle 15 più belle ville della Costa Azzurra.

Alina Kabaeva "pare" attuale compagna di Putin

La prestigiosa villa sarebbe nella disponibilità della nemmeno poi troppo “presunta” compagna di Putin: Alina Maratovna Kabaeva, un'ex ginnasta, che per un certo tempo é stata anche deputata alla Duma. Molto bella si è distinta anche come modella.

Alina Kabaeva è stata una delle maggiori stelle della ginnastica ritmica russa, ha vinto un oro olimpico e due volte il campionato mondiale, mentre le fu revocato il titolo conquistato a Madrid nel 2001 per doping.

La donna, di 38 anni, é nata il 12 maggio 1983 e, nel settembre 2014, è diventata la presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo mediatico che controlla Izvestia, Channel One e REN TV.

Che Villa del Mare sia di proprietà della compagna di Putin è nei “rumors” in quanto ufficialmente, per via di una serie di complessi “passaggi”, non sarebbe semplice collegare “possesso” e “proprietà”.

Complesso Monte Carlo Star a Monaco

Non distante da Roquebrune Cap Martin, nel Principato di Monaco, possederebbe un alloggio, situato nel prestigioso complesso Monte Carlo Star, l’ex amante di Putin, Svetlana Krivonogich.

Svetlana Krivonogich ex compagna di Putin

La donna, 46 anni, è una milionaria russa, socia in affari dell’oligarca Yuri Kovalchuk: a lei sarebbe riconducibile una quota azionaria del 3% della Banca Rossiya. Sarebbe la madre di una figlia “segreta” di Putin nata nel 2003.