Nizza, vengono posati i vetri, per il Diamante un altro passo (Foto)

È iniziata l’operazione più delicata, quella di sistemare le pesanti lastre di vetro. che raggiungono i 250 chilogrammi di peso, per ora sulla parete Nord del Diamante, la struttura che sta nascendo a Nizza a lato della Gare de Thiers.

Le lastre, provenienti da una ditta italiana, vengono sollevate dalla grande gru dotata di quattro ventose che assicurano un trasporto sicuro.

Anche in caso di vento le operazioni possono proseguire, tanto è sicura l’adesione delle ventose alle lastre.

Per ora si lavora sulla struttura lato ferrovia e quindi non si ha una visione d’insieme di come si presenterà il Diamante una volta ultimata la posa dei vetri e sugli effetti visivi.

Ormai “Iconic” o “Diamante” che dir si voglia, il grande e avveniristico fabbricato, sta per assumere le sue parvenze definitive.

La consegna del grande stabile avverrà nella seconda metà di quest’anno, con ogni probabilità a settembre.

Quando i lavori saranno ultimati, nascerà un nuovo complesso edilizio di circa 19 mila metri quadrati che ospiterà un hotel Hilton da 120 camere, 5 ristoranti, uno dei quali panoramico e 4.200 metri quadrati di uffici e negozi.

Destinato a diventare una nuova destinazione per residenti e turisti di Nizza, posto tra la stazione e avenue Jean Médecin, servito dal tram e dal treno, "ICONIC! "fa parte di una strategia globale per riqualificare il quartiere di Notre-Dame a sud e rilanciare il quartiere di Liberation a nord. Sarà anche un punto riferimento e rivitalizzazione della parte alta di Avenue Jean Médecin, contribuendo a riqualificare il quartiere della stazione.