Montecarlonews.it lancia un contest fotografico sul tema “Le mie foto targate 06”

Torna anche quest’anno l’appuntamento con le vostre fotografie : Montecarlonews darà spazio ai vostri scatti, alle vostre immagini, al vostro modo di “sentire” e di “vedere” il momento che stiamo vivendo.



L’epidemia ha cambiato molte cose, anche gli atteggiamenti e persino il paesaggio delle nostre città, la guerra in Ucraina ci sta coinvolgendo e “cambiando” dentro.

Così “spazio alle vostre fotografie”, come ormai avviene da anni, ma con un’ambizione in più, quella di raccontare i mutamenti, le trasformazioni, gli atteggiamenti, la vita delle persone e la loro voglia di ripartire.



Montecarlonews.it lancia un nuovo contest fotografico sul tema “Le mie foto targate 06”.



Per partecipare al contest è sufficiente attenersi alle seguenti indicazioni:





La partecipazione al contest è GRATUITA ed aperta a tutte le fasce di età. Sono esclusi dal contest i membri della commissione giudicatrice;

Il tema del contest è “ Le mie foto targate 06 ” quindi le foto devono essere contestualizzate ed effettuate nel periodo previsto dal contest (primavera estate 2022 in una qualunque località del Dipartimento delle Alpi Marittime o del Principato di Monaco ).

” quindi le foto devono essere contestualizzate ed effettuate nel periodo previsto dal contest (primavera estate 2022 ). Le foto che s’intendono candidare al contest vanno inviate all’indirizzo mail foto@montecarlonews.it corredate dal nome e cognome dell’autore della fotografia e da un suo recapito telefonico oltre all’indicazione del luogo ove sono state scattate.



Sono ammesse immagini sia a colori che in bianco e nero, con inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse immagini realizzate al computer, le fotografie devono essere inedite;



Il contest durerà dalle ore 10.00 di venerdì 20 maggio 2022 alle ore 20.00 di venerdì 9 settembre 2022.



La giuria è composta da professionisti del settore della redazione di Montecarlonews.it e dei giornali on line della sua catena.



Le dieci fotografie ritenute meritorie saranno inserite in una speciale “rassegna” pubblicata su Montecarlonews alla fine del contest.



Trattasi di contest e non di concorso a premi, secondo la normativa specifica, in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.