"In fila per il gelato". Le vostre fotografie “targate 06”

"In fila per il gelato". Fotografia di Luciano Tomasi

“Le mie foto targate 06”, il contest di Montecarlonews, ha dato lo spunto a Luciano Tomasi per inviarci questa fotografia, scattata a Menton, in Rue Saint Michel.



L'abbiamo intitolata “In fila per il gelato”.



Per veder pubblicate le vostre fotografie su Montecarlonews e partecipare al contest è sufficiente spedirle, con una mail, a foto@montecarlonews.it



Occorre indicare sempre:





Il luogo (Località e via o situazione) ove la foto é stata scattata

Il nome dell’autore che l’ha scattata

Possibilmente un recapito telefonico