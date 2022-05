Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

"Blanc et hétéro"

Dal 19 al 21 maggio 2022

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



57e Rallye d'Antibes Côte d'Azur

Dal 19 al 22 maggio 2022

Le programme

Jeudi, 14h, ouverture du village, expositions de véhicules anciens, stand info rallye et début des vérifications techniques.

Vendredi, animations musicales et jeux de 17h à 19h; défilé de voitures et présentation officielle des équipages avec séance d’autographes de 19h à 20h30.

Samedi, 1er départ de la 1ere étape à 8h et arrivée vers 19h. Super spéciale "Ville d'Antibes" de 15h à 22h30.

Dimanche, 1er départ à 6h20; animations musicales de 15h à 16h30; arrivée vers 16h30 suivie de la remise des prix.



La visite de la vieille dame

La visite de la vieille dame

Du 20 Mai jusqu'au 22 Mai

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

La visite de la vieille dame

Dal 20 al 22 maggio 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



9e "Tremplin Jazz Musik Contest" édition jazz

Sabato 21 maggio 2022 ore 15,30

Médiathèque Albert Camus

19 Boulevard Gustave Chancel



2e "Printemps de Juan"

Sabaro 21 maggio 2022

Entrée libre de 10h à 19h.

Petite Pinède de Juan-les-Pins.



Voile - "Croisière Bleue"

Da mercoledì 25 maggio 2022 al 29 maggio 2022

À Baie de la Salis

La Société des Régates d'Antibes organise la Croisière Bleue, course ouverte aux séries habitables, du 25 au 29 mai.

La Croisière Bleue propose deux courses traditionnelles : Antibes-Calvi et Calvi-Antibes.



Classic'Antibes

Fino al 22 maggio

Les concerts

Dimanche 15 mai à 16h30, "Violon romantique", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Olivier CHARLIER, Violon, accompagné par l'orchestre dirigé par Rebecca TONG.

Dimanche 22 mai à 16h30, "Brahms à l'honneur", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Nelson GOERNER, Piano, accompagné par l'orchestre dirigé par Pavel BALEFF.

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique



BEAULIEU SUR MER

UNA GIORNATA IN GIARDINO, CONFERENZA

Sabato 21 maggio 2022 dalle 10 alle 18.

Giovani e meno giovani saranno sensibilizzati su come rispettare meglio la natura. Conferenze, visite guidate, stand, laboratori per bambini e adulti...

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



CANNES

FESTIVAL, 75E FESTIVAL DE CANNES

Fino a sabato 28 maggio 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SALON, MARCHÉ DU FILM 2022

Fino a mercoledì 25 maggio 2022

Du mardi 17 mai 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT APÉRITIF - VIVALDI / C.P.E. BACH / WANHAL

Giovedì 19 maggio 2022 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 21 maggio 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



FESTIVAL ENTR'2 MARCHES 2022

13e édition

Da Sabato 21 a mercoledì 25 maggio 2022

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



SPECTACLE ILS EXISTENT

Sabato 21 maggio 2022 ore 21

Espace Mimont

5 rue de Mimont



ANIMATIONS BOOKFACE SPÉCIAL FESTIVAL DU FILM

Sabato 21 maggio 2022 ore 15

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT, MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 22 maggio 2022 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



SPECTACLE CONCERT DE L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET VOCAL CANNES APPASSIONATA

Domenica 22 maggio 2022 ore 16

Église Notre-Dame des Pins, 32 boulevard Alexandre III



FESTIVAL, 54E QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Fino a venerdì 27 maggio 2022

https://www.quinzaine-realisateurs.com/



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



FESTIVAL, 54E QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Fino al 27 maggio 2022

https://www.quinzaine-realisateurs.com/



FESTIVAL, 61E SEMAINE DE LA CRITIQUE

Fino a giovedì 26 maggio 2022

https://www.semainedelacritique.com



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC LA QUINZAINE EN ACTIONS

Fino a sabato 4 giugno 2022

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



CAP D'AIL

LA NUIT BLANCHE DES LIVRES, CONFERENZA

Sabato 21 maggio 2022 DALLE 15 ALLE 20

17, Avenue Raymond Gramaglia



LES SOIRÉES SACHA GUITRY, TEATRO

Da lunedì 23 a mercoledì 25 maggio 2022.

Direction artistique Anthéa Sogno

Lundi 23: Sacha Guitry intime

Ecriture et mise en scène Anthéa Sogno

Mardi 24: Un Picasso

De Jeffrey Hatcher, adaptation Véronique Kientzy

Mise en scène Anne Bouvier

Mercredi 25: Le film: Donne-moi tes yeux.1943.

1 Avenue du Général de Gaulles



EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settemnbre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

Passeggiata nel giardino e nel museo della villa

le camelie, Corinne Chauvet, scultrice,

ci invita a riconnetterci con la nostra gioia più profonda.

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



LE BROC

IL ÉTAIT UNE FOIS L’AUTOMOBILE – LE BROC, CONFERENZA

Sabato 21 maggio 2022

Orari di apertura dalle 10 alle 18.

C'era una volta un salone dell'auto a Le Broc. Il luogo d'incontro degli appassionati!

Nel programma:

Esposizione di auto d'epoca | Conferenza | Retrospettiva " da Leonardo da Vinci a Elon Musk " | Attività per bambini e molte sorprese !

Parcheggio gratuito e catering in loco

Centre du village du Broc



LEVENS

DANSE: COMPAGNIE CORPS & GRAPHIK, SPETTACOLO

Sabato 21 maggio 2022 ORE 20,30

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Parcours ethnobotanique : exposition en plein air dans les Jardins Biovès

Fino al 7 giugno 2022

Entrée libre et gratuite

Jardins Biovès



Conférence : Georges Simenon « l’homme à la pipe » présentée par Marcel Bar, président de l’association les amitiés belges.

Sabato 21 maggio 2022 ore 15

gratuit, entrée libre

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 19 maggio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 19 maggio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 20 maggio 2022 ore 10

Lunedì 23 maggio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 23 maggio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 21 maggio 2022 ore 14,30

Martedì 24 maggio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 25 maggio 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



MONACO

Concerto di Iggy Pop

Giovedì 19 maggio 2022

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



La Promesse De L’Aube (ndt, "La promessa dell'alba")

Giovedì`19, venerdì 20 e sabato 21 alle 20.30, domenica 22 maggio 2022 alle 16.30

"La Promesse De L’Aube" (ndt, "La promessa dell'alba") di Romain Gary con Franck Desmedt

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Inga, L'Aventurière Au Pays De La Francophonie (ndt, "Inga, l'avventuriera nel paese della francofonia")

Sabato 21 maggio alle 14.30 e alle 16.30, domenica 22 maggio 2022 alle 11

"Inga, L'Aventurière Au Pays De La Francophonie" (ndt, "Inga, l'avventuriera nel paese della francofonia") di Cécile Guichard con Jessica Astier e Cécile Guichard

Da mercoledì 18 a domenica 22 maggio 2022

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Meeting Internazionale di Nuoto

Da sabato 21 a domenica 22 maggio 2022,

39' Meeting Internazionale di Nuoto di Monte-Carlo, a cura della Federazione Monegasca di Nuoto

Da sabato 21 a domenica 22 maggio 2022

Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II



Concerto sinfonico

Domenica 22 maggio 2022 alle 18

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da David Fray con Emmanuel Christien, pianoforte. In programma: Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



World Stars Football Match

Martedì 24 maggio 2022 alle 19

World Stars Football Match tra STAR TEAM FOR THE CHILDREN e ALL STARS FORMULA 1 DRIVERS, in presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente onorario e fondatore.

Stadio Louis II

7, avenue des Castelans



Mostrav "LUX MUNDI (La Luce del Mondo )"

Fino a martedì 14 giugno 2022, dalle 10 alle 17, L'Agora Maison Diocésaine

Mostra di arte moderna, d'ispirazione sacra, a cura della Diocesi di Monaco

Dalle 10h alle 17h

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Fino a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

FRAGILE, TEATRO

Giovedì 19 maggio 2022 ore 16:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



PNL, CONCERTO

Giovedì 19 maggio 2022 alle 20.

Rap - Cloud rap

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



FACE À FACE: MACBETH, CONFERENZA

Giovedì 19 maggio 2022 alle 18.

Daniele Callegari, direttore musicale - Daniel Benoin, direttore

Ospitato da André Peyrègne

Ingresso gratuito soggetto a disponibilità

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



BÉRÉNICE, TEATRO

Da venerdì 20 a mercoledì 25 maggio 2022

Orari di rappresentazione il martedì e mercoledì alle 20. Il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Jean Racine - Regia di Muriel Mayette-Holtz.

Con Carole Bouquet [distribuzione in corso].

Scenografia Rudy Sabounghi Costumi Vanessa Sannino Musica Cyril Giroux.

La Cuisine

Route de Grenoble



LA HAINE, TEATRO

Da venerdì 20 a sabato 21 maggio 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 20:30.

Uno spettacolo teatrale eseguito e diretto dagli studenti dell'Associazione Med'Arts and Performing Arts dell'Université Côte d'Azur.

Immerso nel cuore degli anni '60, l'arrivo del movimento hippie e dei suoi sostenitori non è spesso visto sotto una luce molto positiva dagli abitanti locali e a volte porta a certi conflitti che mettono in discussione la loro integrazione nel territorio.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



SOIRÉE DISCO ANNÉES 80, SERATA DANZANTE

Venerdì 20 maggio 2022

Orari di apertura dalle 21:15 alle 0:15.

Patinoire Jean Bouin

2 rue Jean Allègre

Complexe sportif Jean Bouin



SPECTACLE DE DANSE ORIENTALE ET DE TRIBAL FUSION, DANZA

Venerdì 20 maggio 2022 ore 20,30

Kahina oriental & fusion, un'associazione di danza orientale di Nizza, festeggia il suo 10° anniversario sulla scena. Durante questo spettacolo, venite a scoprire o riscoprire le coreografie più eccezionali e apprezzate dei suoi spettacoli passati. Con 20 ballerini sul palco, questo spettacolo unico vi porterà in un viaggio al suono dei ritmi orientali e rivelerà tutta la ricchezza delle danze orientali.

Organizzato con la collaborazione del centro Animanice Costanzo (Città di Nizza), tutti i profitti di questo spettacolo andranno all'associazione Solidarité 06, un'associazione di Nizza che realizza numerose azioni per i senzatetto.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



ROMAN DODUIK “ADORABLE”, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 20 maggio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini

06000 Nice



MACBETH, OPERA

Da venerdì 20 a giovedì 26 maggio 2022

Orari di rappresentazione il martedì, giovedì e venerdì alle 20. Il domenica alle 15.

Giuseppe Verdi

Opera in quattro atti

Libretto di Francesco Maria Piave da Shakespeare

Prima rappresentazione al Teatro della Pergola di Firenze il 14 marzo 1847

Seconda versione al Théâtre Lyrique di Parigi il 19 aprile 1865

Nuova produzione dell'Opéra Nice Cote d'Azur in coproduzione con il Teatro Anthéa di Antibes e l'Opéra de Saint-Etienne

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



MATHIEU MADÉNIAN DANS UN SPECTACLE FAMILIAL, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da venerdì 20 a sabato 21 maggio 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



SAVEZ-VOUS QUI ÉTAIT ROLAND HAYES? CONFERENZA

Sabato 21 maggio 2022 ore 15

4/6 rue Saint-François de Paule



LES CULOTTÉES, SPETTACOLO

Sabato 21 maggio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



SPECTACLE LES LIENS DU CŒUR, TEATRO

Sabato 21 maggio 2022 ORE 21

Teatro e danza - Troupe : Lily Cabaret Show

Spettacolo di teatro, musica, canto e danza a favore dell'associazione Alzheimer Côte D'azur

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



SEMI-MARATHON INTERNATIONAL DE NICE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 22 maggio 2022.

21 km Hoka One One - 10 km Hoka One One.

Festival Run Haribo :

5 km Chrono - Non Chrono

5 km La Niçoise

5 km Teens Run

2 km Haribo Teens Run

Nice



SUNDERLAND, TEATRO

Domenica 22 maggio 2022 ORE 18

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



FRANCK, BRODMANN, RAVEL, CONCERTO

Lunedì 23 maggio 2022 ore 20

César Franck: Sonata per violino e pianoforte in La maggiore

Urs Brodmann: Duo per violino e pianoforte (prima mondiale)

Maurice Ravel : Tzigane, rapsodia da concerto per violino e pianoforte

Orchestre Philharmonique de Nice

Violon Vera Novakova - Piano Maki Belkin

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LE RAID EDHEC, COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal mercoledì 25 a domenica 29 maggio 2022.

Partenza dal parco del Mercantour e arrivo finale a Nizza

Il raid EDHEC si svolge nell'entroterra di Nizza.

La 29esima edizione si svolgerà dal 25 al 29 maggio nelle Alpi del Sud. 120 partecipanti si incontrano per 5 giorni per un raid multisport in squadre di 2 o 3 persone. Anche se il Raid è rinomato per la sua difficoltà (220 km e 9000 m di dislivello positivo), non è meno rinomato per la sua convivialità!

Raid EDHEC

393 Promenade des Anglais



NICE TO SEE YOU! ESPOSIZIONE

Fino al 28 maggio2 022

Orari di apertura il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

La Station

89 route de Turin



MOKO MAD’MOISELLE – AMOREGRAFIA, ESPOSIZIONE

Fino al 29 maggio 2022.

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

Il museo: dalle 10 alle 18

La galleria: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



“LAXMI, LE 3E GENRE EN INDE VU PAR ANITA KHEMKA”, ESPOSIZIONE

Fino al 30 maggio 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein