Nizza incontra la Corsica: tre giorni all’insegna dell’île de beauté

La Corsica diventa la “regina” della Promenade: da oggi, venerdì 27 maggio, a domenica 29 maggio una serie di appuntamenti aiuteranno a conoscere ed a vivere i colori, i sapori e la cultura dell’île de beauté

Le manifestazioni sono organizzate con la collaborazione delle associazioni associations l’Alba e Corsica’Azzione.

Un appuntamento per scoprire, annusare, gustare, ascoltare... tre giorni che si vivranno in un'atmosfera festosa e calda grazie agli artigiani venuti dalla Corsica per far conoscere la ricchezza della loro isola attraverso le tradizioni culinarie e culturali che ne fanno una terra di accoglienza e turismo con risorse eccezionali: gastronomia (salumi, vini, formaggi, biscotti, miele), artigianato, musica. La cultura corsa ha tanto da offrire!

Saranno presenti 30 espositori e 6 gruppi con 40 artisti e sono previsti 3 concerti gratuiti.

Questo il programma

Venerdì 27 maggio Dalle 18:30 alle 2 del mattino - Théâtre de Verdure

Groupe Cuscenza

Supplément Cheese

Jean Menconi et Antoine Ciosi



Sabato 28 maggio Dalle 18:30 alle 2 del mattino - Théâtre de Verdure

Groupe In Cantu

Avazeri

Jean-Charles Papi



Domenica 29 maggio - Cattedrale di Sainte-Réparate

Ore 11 - Santa Messa in lingua corsa

Ore 17 – Concerto In Cantu



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuiti.