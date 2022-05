Nizza: al via i lavori di ristrutturazione della chiesa di Notre Dame du Port

Continuano, a Nizza, gli interventi di recupero degli edifici di culto: un investimento che ha toccato quasi 11 milioni e mezzo di euro investiti in 31 edifici religiosi: 20 chiese e 11 cappelle.

Tocca ora alla chiesa di Notre Dame du Port, posta in Place Ile de Beauté e che sovrasta il capolinea della Ligne 2 del tram: gli interventi di recupero sono stati avviati nei giorni scorsi.





Dopo la manutenzione del portico della chiesa e la realizzazione di una rampa per persone a mobilità ridotta effettuati 2014, i lavori consistono, ora, nella ristrutturazione degli esterni della chiesa e del tetto del presbiterio per un importo di 900 mila euro. È inoltre in corso una valutazione tecnica per consentire la ristrutturazione interna dell'edificio.

Inserita nell'inventario supplementare dei monumenti storici dall'11 febbraio 1991, la Chiesa di Notre-Dame-du-Port "Immacolata Concezione" è l'unica chiesa neoclassica con soffitto piatto con cassoni a Nizza.

Il progetto iniziale, previsto dai sovrani Carlo-Emanuele III (1730-1773) poi Charles Félix (1821-1831) e Carlo Alberto (1831-1849), si materializzò appena 10 anni prima che Nizza e il suo territorio divenissero francesi.

Architetti successivi (Joseph Vernier, François Aune, Jules Febvre) hanno lavorato per conferirle un carattere architettonico unico per la città.

Di particolare rilievo la facciata sud con il suo portico monumentale coronato da un frontone triangolare a sua volta sormontato da una statua della Vergine.

A nord, il presbiterio di stile più classico, è costituito da un corpo diviso in tre parti sul quale poggia un campanile.