Gioco online, 5 consigli per evitare le truffe

Tra i settori più trainanti del momento vi è di sicuro quello del gioco online, ma purtroppo non è certo al sicuro da truffe e raggiri ai danni degli sventurati clienti.

Se realtà come starcasino o LeoVegas cercano di essere dei portali sicuri per i giocatori d'azzardo questo non è vero per molti altri siti fasulli che hanno già “mietuto le loro vittime” tra i giocatori ignari. Vediamo dunque assieme cinque consigli per non cadere in errore in questi casi!

Consiglio 1: occhio alla grafica!

Come si suol dire, “anche l'occhio vuole la sua parte”, ed è un concetto più che legittimo. Del resto, se si sta parlando di gambling online, si sa bene che in gioco ci sono sia i propri soldi che i propri dati sensibili. Occorre dunque prestare particolare attenzione ad uno dei campanelli d'allarme, ovvero il primo impatto visivo che si ha con il portale o l'app del caso.

Va dunque controllato se la grafica è piacevole alla vista, fa risaltare i giochi con le relative istruzioni, siano esplicate le regole per il deposito ed i bonus, mette sempre in evidenza l'invito al gioco responsabile, mostra bene tutte le voci dei menu e mostra un certo grado di “originalità” (su questo particolare punto ci torneremo a breve).

Consiglio 2: se non si è sicuri è sempre meglio chiedere

Avete presente quando, sia a scuola che sul lavoro oppure nella vita di tutti i giorni, vi capita di non essere sicuri di qualcosa in particolare? Bene, nella maggior parte dei casi vi verrà consigliato di chiedere a qualcun altro più esperto di voi invece di procedere a casaccio.

Nel caso dei casinò online è la stessa cosa quindi, se vi doveste imbattere in un portale oppure in una app che non conoscete e non vi ispira fiducia, chiedete sempre a chi è più esperto di voi in tal senso. Cercate dunque più portali di recensioni e consultate i forum o i post sui social network per avere il maggior numero possibile di informazioni a riguardo prima di iscrivervi.

Consiglio 3: controllare se hanno le carte in regola

Prima di iscrivervi o meno ad un determinato sito, o di scaricare una certa app, bisogna essere sicuri che non sarà né una perdita di tempo né una truffa confezionata ad arte. Per avere maggiore sicurezza di ciò bisognerà verificare che sul portale vi siano tutte le licenze ufficiali del caso (come quella dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), siano riportati tutti i contatti del Servizio Clienti, che quest'ultimo risponda sempre ai dubbi ed alle chiamate e che i giochi, oltre ad essere diversificati, siano ottimizzati anche per il mobile (smartphone e/o tablet).

In questa maniera gli utenti si potranno rendere conto se hanno o meno quel minimo di “tutela” visto che si tratta pur sempre del proprio denaro che viene messo sul piatto, anche se virtuale!

Consiglio 4: scegliere gli originali e non i “cloni”

Capita sia con i casinò online che con qualunque altro prodotto sia presente in rete. C'è un'idea o un concept di successo? Allora sarà molto facile ritrovare dei veri e propri “cloni” in giro per il web. Siti o app con degli elementi e dei prodotti che vanno a copiare quelli dei concorrenti principali nonché originali.

Il punto nodale di tutto ciò è che, alla fine, si tratta pur sempre di copie e quindi lo scopo di lucro va a braccetto con quello più truffaldino. Non è infatti raro imbattersi in casinò online che sembrano quelli originali, ma che poi spariscono nel nulla, dal quale sembrano venuti perché prima non esistevano, con i soldi ed i dati sensibili degli sventurati utenti.

Consiglio 5: usare sempre prudenza e moderazione

In conclusione vi ricordiamo che se sentito uno o più “campanelli d'allarme”, soprattutto se confrontati con questi consigli, allora è sempre meglio allontanarsi dal sito o dall'app se non si vuole correre il rischio di incappare in brutte sorprese!

In tali casi è sempre bene dare ascolto al proprio buonsenso, o vocina interiore, e non rischiare se il sito o l'app non vi ispirano troppa fiducia. Se poi si trova un casinò online onesto, però, non bisogna dimenticare di usare sempre la prudenza e la moderazione quando si gioca.