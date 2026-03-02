A Isolabona un corso per la gestione e potatura dell’oliveto: due giornate intense tra teoria e pratica

Quante volte hai potato “come si è sempre fatto”? Quante volte hai seguito il consiglio del vicino, del parente o di un video visto al volo sui social?

L’olivo è una pianta generosa, ti dà sempre qualcosa, nascondendo le sue vere esigenze, tollerando purtroppo i danni dell’improvvisazione. Se fosse una normale pianta da frutta sarebbe già estinta.

Ogni taglio ha un effetto preciso sul suo equilibrio vegetativo, sulla produzione e sulla qualità del frutto. Per questo potare non significa semplicemente eliminare rami, ma capire la pianta, osservare la sua struttura, riconoscere le sue esigenze di esplorare gli spazi, di aria e di luce. Esigenze che affiancano quelle dell’olivocoltore che sono quelle di avere piante facilmente ed economicamente gestibili.

Da questa consapevolezza nasce il “Corso per la gestione e potatura dell’oliveto”, un appuntamento formativo – in programma a Isolabona il 7 e l’8 marzo 2026 – pensato per chi vuole smettere di andare a tentativi e iniziare a lavorare con competenza.

Due giorni di formazione intensa, costruiti per fornirti basi solide e strumenti pratici, utili sia a chi gestisce un oliveto per passione sia a chi lavora in modo professionale.

Durante il corso imparerai a comprendere anatomia e fisiologia dell’olivo, senza tecnicismi inutili, riconoscere le fasi fenologiche e intervenire nel momento giusto; impostare correttamente la potatura a vaso policonico; evitare gli errori più comuni che compromettono produzione e longevità della pianta e capire come la potatura influisce direttamente sulla qualità dell’olio.

La teoria trova il suo naturale completamento nella pratica, con una dimostrazione di potatura in campo che ti permetterà di osservare dal vivo come leggere la pianta e come intervenire in modo corretto e consapevole.

A guidarti saranno professionisti veri, che l’olivo lo vivono ogni giorno. Luca Giovanetto, consulente tecnico, maestro potatore e mastro frantoiano, affiancato da Paolo Cassini, olivicoltore e frantoiano, e Claudio De Pedrini, potatore professionista, tecnico oleario ed assaggiatore iscritto all’albo nazionale.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, ma il vero valore che ti porterai a casa è un cambio di approccio: la capacità di guardare l’olivo con occhi nuovi e di intervenire con rispetto, logica e competenza.

Se vuoi davvero prenderti cura dei tuoi olivi, se vuoi migliorare la produzione e puntare alla qualità, questo è il momento giusto per fare un passo avanti. Smetti di potare a caso. Affidati ai professionisti. Impara davvero a potare.

Per iscriverti puoi contattare il numero 335.8161771 (Paolo Cassini), mentre per maggiori informazioni chiama 329.9836498 (Claudio De Pedrini).

Il ritrovo è previsto per sabato 7 marzo dalle ore 8 presso il Frantoio Paolo Cassini, in via Roma 112 – Isolabona 18035 (IM), tel. 0184.208159