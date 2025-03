Festa della Donna, a Mentone la mostra "I mestieri non hanno genere"

Impegnati nella lotta per la parità dei sessi e per la dignità di tutte le donne donne, la città di Mentone, il suo CCAS e i suoi partner invitano la popolazione a partecipare a diversi eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

Venerdì 7 marzo, alle 11 sul Piazzale del museo Jean Cocteau, l'inaugurazione della mostra fotografica "Rompere gli stereotipi" . La mostra, intitolata "I mestieri non hanno genere", mette in luce ritratti di agenti, che illustrano la miscelazione dei sessi in diversi settori di attività.

L'inaugurazione sarà seguita da un discorso di Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente del CCAS, Florent Champion, vice presidente del CCAS, e due agenti comunali che condivideranno la loro esperienza.

Seguirà un Flash Mob accessibile a tutti, sul piazzale Cocteau. Un momento di festa e nello stesso tempo impegnato, che simboleggerà la forza collettiva e l'importanza dell'unità.