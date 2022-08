Nizza, notturno al Museo della Fotografia Charles Nègre e spettacolo in Place Gautier

Nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza "Fiori!", apertura notturna straordinaria del Museo della Fotografia Charles Nègre domani, lunedì 22 agosto 2022, dalle 19 alle 21.

Sarà così possibile, ad un mese dalla chiusura della mostra, concedersi una visita alle esposizioni di Nick Knight (“Roses from my Garden”) e di Catherine Larré (“Anthèses”).

Successivamente ci si potrà spostare in Place Gautier, a lato di Cours Saleya, per partecipare a “Nocturnes photographiques #2”.

Con la mostra di Catherine Larré la Galleria del Museo è diventata il banco di prova della fotografa, mettendo in scena la fioritura e l'appassimento dei fiori.