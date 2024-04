A giugno a Casterino la 1ª edizione del Festival dell'Ecoturismo

L'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Merveilles annuncia la prima edizione del Festival dell'Ecoturismo a Castérino il 15 e 16 giugno prossimi. Questa manifestazione di grande portata metterà in luce le eccezionali attrattive naturali del suo territorio, i fornitori radicati nell'ecoturismo e le competenze locali.

Il Festival dell'Ecoturismo di Castérino si inserisce pienamente nella strategia dell'Ufficio del Turismo, volta a posizionare il suo territorio come destinazione sostenibile, rispettosa della natura e dei suoi abitanti. Mentone, Riviera & Meraviglie ha a cuore offrire ai visitatori un'esperienza unica dove potranno scoprire le meraviglie del suo patrimonio naturale attraverso incontri, laboratori, conferenze e attività appositamente progettati per l'occasione. Passeggiate naturalistiche gratuite, laboratorio di vimini, fabbricazione di tisane, caccia al tesoro del Parco del Mercantour, o serata festiva con DJ, le esperienze da vivere non mancheranno. Il programma è rivolto sia alle famiglie che agli sportivi!

Per comodità, l'accesso al festival è gratuito e facile grazie alle linee di autobus regolari Zest che collegano Mentone a Castérino. Tuttavia, i partecipanti sono incoraggiati a scegliere il Treno delle Meraviglie, un'opzione di trasporto più ecologica e pittoresca per raggiungere il sito dell'evento. Le navette saranno installate in partenza dalla stazione di St-Dalmas de Tenda verso Castérino.