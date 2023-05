Menton, Riviera e valli Roya e Bevera: il programma delle manifestazioni del mese di maggio

L'ente del Turismo di Menton, Riviera & Merveilles riunisce 15 "communes" della Costa Azzurra: Beausoleil, Breil sur Roya, Castellar, Castillon, Fontan, Gorbio, La Brigue, La Turbie, Menton, Moulinet, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte Agnès, Saorge, Sospel e Tende.



Un territorio che unisce un patrimonio storico, culturale e naturale di una ricchezza e di un fascino incomparabili tra mare e montagna.

Durante la visita, una sosta la merita l'Ufficio del Turismo con il suo bellissimo negozio che presenta i numerosi prodotti locali della zona. Allo stesso modo, un servizio di biglietteria permette di prenotare i posti per i numerosi eventi culturali che si svolgono in città durante tutto l'anno.



Al fondo di questo articolo il programma completo delle manifestazioni, delle visite guidate, degli incontri in programma nel mese di maggio.



L’ufficio del turismo si trova a Menton in Avenue Boyer 8, Palais de l'Europe.