ZOOMERFEST: il festival dedicato alla Generazione Z torna a Cascina Fossata per la seconda edizione il 17 e 18 maggio

Organizzato da Cooperativa D.O.C., ZoomerFEST promette di confermare un'esperienza unica di espressione, ascolto, dialogo e partecipazione. Un'opportunità di Espressione e Condivisione

ZoomerFEST si propone nuovamente come un luogo di incontro e di scambio intergenerazionale, offrendo ai partecipanti: giovani, insegnanti, genitori, educatori la possibilità di partecipare attivamente a una vasta gamma di eventi e workshop.

Cascina Fossata: Sede dell’evento

Situata nel cuore di Torino, Cascina Fossata è molto più che una struttura ricettiva. È un progetto di housing sociale temporaneo che ha restituito al quartiere di Borgo Vittoria un luogo di incontro di qualità aperto alle iniziative della Città e alle Associazioni. Oltre a essere un luogo di residenza temporanea, Cascina Fossata offre anche spazi per eventi e attività culturali, promuovendo la partecipazione attiva e la condivisione.

Collaborazioni e Partenariati

ZoomerFEST è realizzato grazie alla preziosa collaborazione di diversi enti e associazioni, tra cui Enaip

Piemonte, Cifa for people, Gen Z aps, Associazione Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, PTA Piccolo Teatro d'Arte, Cpd Cosulta per le persone in difficoltà, Vol.To Volontariato Torino ETS, CFS Centro di Formazione Supereroi, e l'Istituto Mitchel di Torino.

Zoomer Fest si inserisce nel contesto del Piano Integrato Urbano – YouToo della Città di Torino, un'iniziativa volta a promuovere la coesione sociale e l'integrazione urbana attraverso una serie di interventi mirati.

PROGRAMMA

DALLE 10.00 ALLE 13.00

LA BUSSOLA MODULO DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Come trovare le coordinate del proprio futuro per decidere e scegliere? Alla ricerca di un buon sentiero formativo per la vita. Esempi di pratiche di orientamento. MODULO FORMATIVO per le classi del triennio a cura delle educatrici e degli educatori di Cooperativa D.O.C.

DALLE 10.00 ALLE 13.00

Possibilità di PIC-NIC sostenibile presso Osteria 12 Arcate.

FOLLOW UP DEI PERCORSI RESIDENZIALI DI ORIENTAMENTO MODULO DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Una sessione formativa dedicata alla conoscenza e alla condivisione tra studentesse e studenti delle diverse scuole che hanno partecipato all’esperienza formativa presso OPEN011. MODULO

FORMATIVO per le classi del triennio che hanno partecipato ai percorsi residenziali del progetto PNRR ORIENTA a cura delle educatrici e degli educatori di Cooperativa D.O.C.

Possibilità di PIC-NIC sostenibile presso Osteria 12 Arcate.

DALLE 15.00 ALLE 17.00

SECONDO IL MIO PUNTO DI VISTA PRESENTAZIONE VOLUME RICERCA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

Presentazione del volume Secondo il mio punto di vista: bullismo e cyberbullismo esplorati con gli oggi degli adolescenti (Il Mulino, 2023), a cura della Prof.ssa Anna Rosa Favretto e della Prof.ssa Emanuela Maria Teresa Torre dell’Università di Torino. Con la partecipazione della già senatrice Prof.ssa Elena Ferrara, “madre” della Legge 71/2017 sul cyberbullismo.

DALLE 17.00 ALLE 20.00

ESSERE GENITORI DI ADOLESCENTI OGGI SEMINARIO PER RAGAZZE E RAGAZZI E LORO GENITORI

Un dialogo aperto a chi abita il ruolo di genitore sul rapporto genitori figli tra Rosa Ronzio, pedagogista e consulente di Cooperativa D.O.C., e psicologo/a dell’Istituto Mitchell di Torino, coordinato dal Prof. Cesare Albasi dell’Università di Torino.

18 MAGGIO

DALLE 10.00 ALLE 13.00

OLTREPASSARE LO SPECCHIO EDUCAZIONE E ADOLOSCENZA

Seminario per educatori, docenti, istruttori sportivi, animatori, genitori con la partecipazione di psicologo/a dell’Istituto Mitchell di Torino, coordinato dal Prof. Cesare Albasi dell’Università di Torino, docente universitario del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Rosa Ronzio pedagogista e consulente di Cooperativa D.O.C.

POP! IL FUTURO NELLE TUE MANI LABORATORI DI NARRAZIONE, ESPRESSIONE, TECNOLOGIA E BENESSERE

Un pomeriggio di laboratori per le ragazze e i ragazzi, gratuiti con prenotazione obbigatoria per avventurarsi nella comunicazione, tecnologia, espressione e rappresentazione.

RADIO ZOOMER dai voce al tuo messaggio - Una speciale trasmissione web con diretta streaming sul nostro sito! a cura di ENAIP PIEMONTE

- Una speciale trasmissione web con diretta streaming sul nostro sito! a cura di ENAIP PIEMONTE UNA STORIA IMPORTANTE: LA TUA! - Laboratorio di narrazione a cura del Centro Formazione Supereroi

- Laboratorio di narrazione a cura del Centro Formazione Supereroi INCONTROSCENA - Laboratorio di espressione teatrale a cura di il PTA Piccolo Teatro d’Arte

- Laboratorio di espressione teatrale a cura di il PTA Piccolo Teatro d’Arte DAI FORMA ALLA TUA IDEA - Laboratorio di modelizzazione e stampa 3D a cura della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange

Laboratorio di modelizzazione e stampa 3D a cura della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange ESPLORIAMO IL MONDO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - AI e Smartphone – Laboratorio di tecnologia a cura della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange.

AI e Smartphone – Laboratorio di tecnologia a cura della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange. LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI ISA C. LUE - Escape game a cura di Vol.To Volontariato Torino

Dettagli dell'Evento

Data: 17 e 18 maggio 2024

Luogo: Cascina Fossata, via Ala di Stura 5, Torino

Contatti: Tel. 011.5162038, E-mail: info@zoomerfest.it

Web: https://www.zoomerfest.it/

Facebook: https://www.facebook.com/zoomerfest

Instagram: https://www.instagram.com/zoomerfest/