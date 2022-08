Il "delfino" Mike Maric racconta il suo libro venerdì 9 settembre a Laveno

La quarta serata della prima edizione di SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi, venerdì 9 settembre 2022, si aprirà con Mike Maric. Alle 20.30, a Laveno Mombello, l’ex campione olimpionico, ora medico e coach di molti campioni olimpici presenterà il suo libro Respirazione e high performance, pubblicato da Calzetti & Mariucci editori.

MIKE MARIC

Soprannominato “l’uomo-delfino”, Mike Maric inizia la sua carriera sott’acqua nel 1997, come assistente di Umberto Pelizzari. Qualche anno più tardi, nel 2001, decide di entrare nel mondo dell’agonismo come atleta della Squadra Nazionale Croata di apnea nel Campionato del Mondo AIDA. È stato insignito della Benemerenza CONI e della Medaglia d’Oro al Valore Sportivo, oltre ad aver fondato la sua scuola Swim like a Dolphin. Tra i tanti atleti che hanno lavorato con lui sulla respirazione la divina Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Filippo Magnini, oltre alla Nazionale di Rugby e il "nostro" Federico Morlacchi.

La sua presentazione sarà seguita da quella di Francesca Porcellato, campionessa paralimpica vincitrice di 14 medaglie, alle 21.30.

ORGANIZZATORI, PATROCINI E SPONSOR

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Associazione Culturale CUADRI e il Gruppo Editoriale MoreNews, con il patrocinio dei Comuni di Busto Arsizio, Laveno Mombello e Varese, oltre a Coni Lombardia e Sport & Salute, Panathlon Varese e Malpensa, Polha Varese.

SportivaMente è sostenuto da Camera di Commercio e Varese Sport Commission, Acqua Valmora, Sirio - Centro Medico Polispecialistico, Concessionaria G&G Renault Paglini e Stamperia Olonia.

L'appuntamento, inoltre, è realizzato in partnership con le società sportive Pallacanestro Varese e Aurora Pro Patria.

Oltre a giovedì, anche l’ultima serata, sabato 10, si svolgerà a Varese. Martedì 6 e mercoledì 7 a Busto, giovedì 9 a Laveno.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI

Per restare aggiornati su ospiti, libri e appuntamenti di SportivaMente, è disponibile il sito www.festivaldeilibrisportivi.it. Per ricevere ulteriori informazioni, potete scrivere a media@associazioneterritori.it.