Ligue 1, colpaccio del Nizza a Lille, mentre il Monaco perde in casa col Troyes

Alcuni risultati inattesi hanno caratterizzato la quinta giornata disputata ieri sera.

Il Monaco, impegnato in casa con il Troyes, ha subito una sorta di disfatta a suon di reti.

Il Nizza, da parte sua, non solo non ha fatto la figura in quel di Lille dell’agnello sacrificale, ma è andato a cogliere bla prima vittoria della stagione in uno dei terreni di gioco più ostici.



Vincono, invece, il Paris Saint Germain a Tolosa, il Marsiglia col Clermont, il Lione con l’Auxerre e il Lens col Lorient.

La classifica generale ha così tre squadre in testa (Paris Saint Germain, Marsiglia e Lens). L’eventuale quarto incomodo, il Lione, recupererà la gara non disputa col Lorient mercoledì 7 settembre.



Il derby del Mediterraneo tra Montpellier ed Ajaccio è stato vinto piuttosto nettamente dai padroni di casa con la formazione della Corsica relegata tutta sola in fondo alla classifica.

Finiscono in pareggio le gare Strasburgo – Nantes e Rennes – Brest, mentre il Reims è andato a vincere ad Angers.



La quinta giornata registra ben 4 vittorie delle formazioni in trasferta e due pareggi. Solo quattro formazioni (Montpellier, Marsiglia, Lens e Lione) ottengono i tre punti giocando in casa.



Dopodomani, sabato 3 settembre , prenderà l’avvio la sesta giornata del torneo con 3 anticipi.

A scendere in campo anche le due formazioni impegnate in Champions. Le gare in programma Auxerre – Marsiglia e Nantes – Paris Saint Germain, oltre ad un interessante Lione – Angers. Occorrerà valutare il “peso” dell’imminente avvio della fase a gironi delle Coppe Europee sulle prestazioni delle formazioni impegnate nel sesto turno: qualche punto verrà lasciato per strada.



Domenica 4 settembre il turno sarà caratterizzato dal derby della Costa Azzurra fra il Nizza ed il Monaco, una gara sempre interessante, ricca di spunti e di elementi che la impongono all’attenzione nonostante il non brillante avvio del torneo da parte delle due formazioni.