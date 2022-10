“L’oro e la porpora”, gli oggetti del potere nell’antica Roma, in mostra a Nizza

Il Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez propone, fino al 12 marzo 2023, la mostra "L'Or et la Pourpre”.

In ogni momento e in tutte le civiltà, il potere è sempre stato associato allo sfarzo e all'opulenza. La Roma dei Cesari non faceva eccezione alla regola.

Capo politico, militare e religioso, cosa sarebbe un imperatore romano senza i suoi segni caratterizzanti e il suo seguito di alti dignitari?

Lo sfarzo della corte contribuì in gran parte affermazione imperiale e al prestigio dei suoi capi.

Inestimabili e unici, pochissimi oggetti del potere sono giunti ai giorni nostri.

Tuttavia, statue, bassorilievi e tante altre rappresentazioni hanno permesso ai ricercatori di farsi un'idea della loro ricchezza.



Valério Bello, presidente dell'Associazione Augustus Caesar Praetoria per la ricostruzione e la storia vivente, si è specializzato nella riproduzione di alcuni di questi manufatti per permettere a tutti di immaginare meglio la magnificenza del potere imperiale romano.

L'eccezionale esposizione delle sue collezioni, frutto di un appassionato lavoro di oltre diciassette anni di ricerca in biblioteche, siti archeologici, musei e i loro magazzini, permettono di scoprire gli oggetti ricostruiti e gli abiti, testimonianze di un immortale gloria.

Il Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160. Si può arrivare con i seguenti mezzi pubblici:

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40, 70 – arrêt Arènes / Musée Matisse

Bus n°35 - arrêt Monastère