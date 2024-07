Mirabilia parte da Alba: fino a domenica la città sarà animata dal grande festival di circo contemporaneo

Ha preso il via ieri sera ad Alba la prima, attesissima, tappa di Mirabilia, il festival europeo di circo contemporaneo che da anni porta in provincia i migliori spettacoli nazionali e internazionali di arti circensi e danza contemporanea.

Ieri sera, nel Cortile della Maddalena, con il taglio del nastro da parte della vicesindaca Caterina Pasini e con lo spettacolo Zloty della compagnia Pau Palaus, si è aperta la tre giorni albese.

Queste le parole del direttore artistico Fabrizio Gavosto, nel servizio di Andrea Olimpi

Il viaggio On the Road di Mirabilia riprende nei giorni successivi con una prima sosta a Piozzo nella sede di Baladin Open Garden dal 30 luglio al 2 agosto, seguita da Savigliano negli spazi del Museo Ferroviario Piemontese il 3 e 4 agosto.

Fino a domenica 28 luglio, il cortile della Maddalena si popolerà dello spirito circense del festival con spettacoli, giochi, laboratori e performance.

Sabato 27 luglio dalle 16 alle 18 Magic Lab Il Laboratorio della magia è una occasione più unica che rara in cui incontrare il mago Budinì in veste di maestro di magia. Forse non diventerete veri maghi, ma grazie a giochi di prestigio e trucchi mirabolanti potrete liberare la vostra fantasia magica.

Alle 18 una prima nazionale di uno dei gruppo giapponesi più innovativi la Compagnia to R mansion che presenta Dive/Journey.

Chiude la serata la replica di Zloty alle ore 21.

Domenica 28 dopo replica di Dive /Journey delle 17.30 una Prima Regionale di Circo con la Compagnia Cometa Circus che presenta "Cometa", una coppia che conquista con la complicità e le abilità circensi, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale.

Alle 21 chiusura dell’appuntamento albese con l’ultima replica dello spettacolo Zloty.

Oltre agli spettacoli Mirabilia porta ad Alba il Microcirco con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette. Come già nelle precedenti edizioni, continuerà a divertire tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo.

Il Microcirco sarà presente nel cortile della Maddalena con orario continuato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20