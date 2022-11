I migliori casinò terrestri di Monte Carlo

Monaco è un luogo piuttosto unico. Più del 30% della popolazione è milionaria e ci sono pochi luoghi al mondo che trasudano lusso e ricchezza più della sua attrazione più famosa, Monte Carlo con i suoi lussuosi casinò con bonus senza deposito non AAMS. Tuttavia, nessuna visita a Monte Carlo sarebbe completa senza aver lanciato i dadi in uno dei capolavori architettonici che gli scommettitori amano chiamare casa.

Casinò di Monte-Carlo

Uno dei più antichi casinò del mondo, progettato dall'architetto francese Jules Toze. Era il casinò originale, amato dai milionari in smoking e dai super-ricchi di tutto il mondo. Il servizio è descritto come superiore alle cinque stelle e l'edificio è ricco di storia e prestigio. Questo casinò è molto lontano da quello che si trova a Las Vegas: solo chi ha l'aria di potersi permettere di vincere o perdere milioni di dollari è il benvenuto all'interno. Il Casinò di Monte Carlo è in cima alla lista per tutti i giocatori d'azzardo o i sosia di James Bond che desiderano consolidare il proprio status di giocatore importante.

È uno dei luoghi preferiti dai milionari in smoking che possiedono yacht e si rilassano in "saloni" privati o in saloni superprivati se hanno più successo. Il servizio qui è al di sopra delle cinque stelle visto il pedigree dei clienti, il che potrebbe anche spiegare perché la maggior parte del personale è qui da più di 20 anni (mance enormi).

Pro tip: il Casinò di Monte Carlo è così elegante che dopo le 20:00 è obbligatorio indossare giacche sportive (e non pensate a pantaloncini e infradito).

Il casinò in sé passa quasi in secondo piano rispetto alla ricca storia e all'evidente opulenza esposta nelle sale ornate e decorate del grande edificio; potrete vivere un'esperienza indimenticabile dell'atmosfera, lontana un milione di miglia da quella del Café de Paris. I giochi da tavolo non sono di certo allettanti, e sarete seduti a un tavolo che ha più di cento anni. L'intera atmosfera trasuda classe e si sentono applausi gentili piuttosto che le grida e gli urli che si sentono in un casinò di Las Vegas.

Casinò Cafe de Paris

Insieme al Casinò di Monte Carlo, uno dei più antichi casinò di Monaco, il Casinò Cafe de Paris è ospitato in un antico edificio che cambia radicalmente una volta entrati. L'interno è ispirato al tema della fantascienza, con un design al neon che adorna l'interno e illumina l'enorme varietà di giochi offerti. Il casinò, aperto 24 ore su 24, dispone di slot machine che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. I jackpot qui sono i più alti della Costa Azzurra e raggiungono talvolta il milione di euro. Una caratteristica unica del casinò sono le due terrazze, che diventano immobili di prima scelta durante il Gran Premio di Monaco.

Casinò popolare per gli amanti dell'adrenalina, dispone di aree di gioco interne ed esterne con splendidi giardini e un'eccellente ospitalità, che serve colazione, pranzo e cena, oltre a cocktail per il dopo.

Ha alcuni dei jackpot più alti della Riviera e può raggiungere il milione. È un casinò ideale per i giocatori occasionali ed esperti, che offre un'esperienza completa.

Casinò Sun

Situato su una scogliera in riva al mare, il Sun Casino è un resort di lusso a quattro stelle con 602 camere lussuose e una splendida vista sul Mar Mediterraneo. Per gli appassionati di Gran Premio, il resort dispone di tutte le strutture, oltre a cinque ristoranti, bar e lounge con una galleria commerciale di alto livello.

Il resort dispone anche di piscine interne ed esterne e di intrattenimento. Il Sun Casino è più popolare tra coloro che amano i giochi da tavolo piuttosto che le slot machine, e i giocatori possono divertirsi con i giochi da casinò in stile americano.

Il Casino Sun è quanto di più lontano ci possa essere dalle cene e dall'opulenza del Casino de Monte Carlo. Se volete giocare in pantaloncini e sandali, benvenuti in questo luogo informale. Ci sono anche circa 300 slot machine, tra cui video poker e roulette, e 30 diversi tipi di giochi da tavolo come il Texas Hold'em e il blackjack.

Il locale dispone di una sala da gioco completa, di diversi bar e di un'atmosfera di festa, per cui anche se non state vincendo ai tavoli, potete godervi la musica dal vivo e i set di famosi DJ fino alle prime ore del mattino.

Casinò Monte Carlo Bay

Il più piccolo dei casinò di Monte Carlo, da non trascurare, offre un'esperienza unica e intima. Ospitato nell'elegante Monte Carlo Bay Hotel and Resort, il casinò non offre giochi da tavolo tradizionali, bensì 145 slot machine sul moderno piano principale, con puntate minime più basse e una clientela mista.

Situato sulla famosissima Princess Grace Avenue, il locale offre una vista incredibile. Vanta un'area di gioco all'aperto con puntate minime di 0,50 euro. Inoltre, per chi vuole vivere come un tempo, i clienti saranno felici di rilassarsi e fumare liberamente. E per chi ha appetito dopo tutte le partite, c'è una cucina stellata Michelin, per gentile concessione dello chef, che vi aiuterà a riprendervi.