Monte-Carlo Gastronomie festeggia 25 anni dal 25 al 28 novembre

Dal 25 al 28 novembre, lo Chapiteau di Monaco aprirà le porte alla 25ª edizione della Monte-Carlo Gastronomie, organizzata da Caroli Com - Groupe Caroli. Questa eccezionale edizione anniversario offrirà ai visitatori gourmet nuove gustose scoperte e autentici piaceri gastronomici con sapori locali.

Per molti anni, questa “appetitosa” fiera ha costruito il suo successo non solo sulla qualità dei prodotti presentati, frutto di una rigorosa selezione degli espositori ma anche sulla diversità e sull'importanza dei suoi eventi.



I momenti salienti:



● Numerose dimostrazioni culinarie si terranno ogni giorno con i migliori chef di Monaco, che sveleranno ai visitatori i segreti delle loro prestigiose ricette. Le dimostrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sull'account Instagram del salone.



● Quarta edizione del concorso Mastro Chef, riservato a 8 cuochi dilettanti. Questo concorso, il primo del suo genere nella regione, sta diventando sempre più popolare sia tra i concorrenti che tra il pubblico. Organizzato in ollaborazione con l'Associazione Monaco “Goût et Saveurs”, presieduta da Joël Garault e sotto la guida di una giuria composta da chef monegaschi, si svolgerà da venerdì 25 novembre a domenica 27 novembre (finale domenica 27 novembre dalle 12.00 alle 14.45) con la realizzazione di una ricetta diversa ogni giorno,

svelata il giorno stesso. La premiazione del vincitore sarà trasmessa in diretta sui social network del salone.



Novità

●1° concorso Maestro Kids organizzato con l'Associazione Monaco Goût et Saveurs. Lunedì 28 novembre, 6 bambini si sfideranno in creatività sul tema delle torte (ricette salate e dolci).



● Durante lo spettacolo si svolgeranno importanti competizioni. Il concorso Slow Food: i premi Slow Food Monaco Riviera Côte d'Azur e il Premio Speciale della Giuria saranno assegnati agli espositori per la qualità, l'originalità e l'innovazione dei loro prodotti. Questi premi, sempre molto gratificanti per gli espositori vincitori, sono anche preziose "guide all'acquisto" per i visitatori, che possono essere certi dell'eccellenza dei prodotti etichettati. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 25 novembre alle 18.00, presentata da Jean- Pierre Rous, Presidente dell'Associazione Slow Food Monaco Riviera Côte d'Azur.



● Cerimonia di premiazione del concorso "Monte-Carlo Gastronomy" per i migliori indirizzi monegaschi. È stato lanciato un concorso con una campagna pubblicitaria a Monaco. L'obiettivo era quello di votare attraverso i social network il miglior indirizzo monegasco per i migliori sushi, aperitivi, gelaterie, hamburger, galettes des rois..... I premi saranno consegnati in fiera sabato 26 novembre alle 19.00 presso lo stand di Caroli Com.



● Presentazione dei premi del Concorso Cronisti Gastronomici da parte di Dominique Milardi, Presidente dell'Associazione Monegasca dei Sommelier e Master Sommelier dell'Unione Francese Sommelier, venerdì 25 novembre alle 18.30. Inoltre, come ogni anno, parteciperanno attivamente al salone diverse importanti associazioni: Monaco Goût et Saveurs, Slow Food Monaco Riviera d'Azur, l'Association des Maîtres d'hôtels italiens et français, l'Association Monégasque des Sommeliers, l'Association de l'industrie Hôtelière Monégasque e il Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.



Sotto lo Chapiteau di Monaco, un viaggio gastronomico attende i palati più esigenti che potranno degustare e acquistare una varietà di prodotti rigorosamente selezionati a pochi giorni dalle celebrazioni di fine anno.

Su 2500 m2, in un ambiente conviviale, più di 100 produttori di prodotti e vini locali, francesi, italiani ed europei, tenteranno i visitatori con il loro foie gras, tartufi, caviale, cioccolatini, dolci, formaggi, salumi, prodotti biologici ma anche marmellate, champagne, armagnac, vini e liquori delle tenute dei produttori.



Per accontentare i visitatori più golosi, lunedì 28 novembre alle ore 17.00 si terrà un'estrazione che permetterà loro di vincere premi composti da prodotti degli espositori.



www.montecarlogastronomie.com

Informazioni pratiche: venerdì 25 e sabato 26 novembre: dalle 10.00 alle 21.00.

Domenica 27 novembre: dalle 10.00 alle 20.00 Lunedì 28 novembre: dalle 10.00 alle 18.00

Prezzo: 5 euro (gratis per i bambini - a 12 anni) Gratuito dalle 12.00 alle 14.00 il venerdì e il lunedì.