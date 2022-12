Antibes: i pastelli di Pierre Skira in mostra al Musée Picasso

C’è tempo fino all’ 8 gennaio 2023 per visitare, al Musée Picasso di Antibes, la mostra “Les façons d’être du pastel”.

L’esposizione presenta i pastelli astratti di Pierre Skira, integrati da una serie delle sue incisioni: la grande sala del Museo Picasso si trasforma per l'occasione in una cappella luminosa per comunicare un'emozione forte e intima.

Così Pierre Skira racconta se stesso: “Mi piace lavorare nella solitudine del mio studio, col rumore dei pastelli strofinati sul loro supporto di faesite.

Sono sempre stato molto instabile nei miei progetti: grandi quadri blu, grandi quadri neri, un giorno mi è stato chiesto di una proporre a pastello dei libri per il primo compleanno di una casa editrice italiana.

Non volevo, ma alla fine ho creato un pastello che divenne il primo di una lunga serie.

C'è qualcosa di meraviglioso, infantile con il pastello che é fragile, ma che non tradisce”.

Il Musée Picasso si trova nel Château Grimaldi ad Antibes in place Mariejol. La mostra può essere visitata dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.