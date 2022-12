Nizza, è il momento di Téléthon, appuntamento sulla Promenade du Paillon

L'Associazione francese contro le miopatie (AFM) - Téléthon è composta da genitori e pazienti che conducono una lotta instancabile contro le malattie genetiche rare e gravemente invalidanti.

La prima edizione di Telethon si è svolta nel 1987, con una raccolta di fondi per finanziare nuove azioni sociali, sostenere al meglio i pazienti e le loro famiglie e aiutare la ricerca.

Dal 2005, la Città di Nizza è impegnata, insieme alle associazioni locali, per rendere Téléthon un grande evento di solidarietà.

Ogni primo fine settimana di dicembre viene allestito un villaggio con stand associativi e istituzionali e con l’organizzazione di intrattenimenti offerti a tutti.

L’appuntamento per la 36ma edizione di Téléthon é per sabato 3 dicembre 2022, sulla Promenade du Paillon, Esplanade de la Bourgada, in alcuni centri AnimaNice, nelle piscine Saint Roch e Jean Bouin per:

Incontrare i volontari, per mostrare solidarietà ai pazienti e alle loro famiglie e per migliorare la loro qualità di vita quotidiana;

Assistere a dimostrazioni di sport, danza e canto, partecipare alle sfide, scoprire le attività dei vigili del fuoco, ridere e sognare davanti a spettacoli di teatro e danza, conoscere le attività acquatiche.