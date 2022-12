Gnoccatravels e il successo delle recensioni di escort

Ormai non possiamo più visitare nessun luogo senza che Google ci chieda di recensirlo. Già da qualche anno, le recensioni di ristoranti, strutture alberghiere o anche bar, eventi e tanto altro, hanno raggiunto numeri impressionanti. Basti pensare che oggi sul famoso sito di recensioni Tripadvisor ci sono oltre 450 milioni di visite mensili! Ma il mondo delle recensioni ha allargato il proprio raggio d’azione, e oggi include anche siti come Gnoccatravels, che offrono recensioni un po’ “particolari”...

Gnoccatravels e le recensioni di escort

Se si va in un ristorante si può recensire il cibo, oppure l’accoglienza, o ancora commentare il prezzo del pasto. E se si potessero recensire anche le escort con cui ci si intrattiene? Gnoccatravels ha una pagina dedicata proprio a questo: https://www.gnoccatravels.com/gnocca/recensioni-escort/. Sul sito ci sono centinaia di utenti che forniscono recensioni complete delle ragazze che hanno incontrato, e che si scambiano informazioni utili su prezzi, servizi e prestazioni. Come per qualsiasi altro settore, anche per il settore delle escort le recensioni sono un valido strumento per fare community e per aiutare gli altri potenziali clienti a fare scelte consapevoli sulla compagnia che cercano. Le escort rispondono spesso alle recensioni e le richiedono volentieri, come modalità per creare nuovi giri di clienti e contatti. Esattamente come succede per ristoranti, strutture e altro!

Le recensioni negli ultimi anni

Il sito di Tripadvisor esiste dal 2000 e negli ultimi 20 anni si è imposto come leader del settore delle recensioni online. Da quel momento, moltissimi altri siti di recensioni sono nati per le attività più disparate: Trustpilot include attività di ogni genere, dalle farmacie alle poste, dalle gioiellerie alle aziende di telefonia. Amazon ha scelto di mettere a disposizione degli utenti un sistema di valutazione dei prodotti, in modo da spingere i clienti a commentare gli oggetti acquistati, fornendo così un aiuto agli altri possibili acquirenti. Ristoratori, albergatori e ogni altro tipo di imprenditori presenti online includono spesso nelle proprie pagine web le migliori recensioni ricevute dai propri clienti. Insomma, il business delle recensioni è cresciuto a dismisura negli ultimi due decenni, grazie alla rivoluzione digitale e alla possibilità data agli utenti di esprimere sempre la propria opinione. L’importante è sapere di chi fidarsi!