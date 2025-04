Delegazione del Monaco Economic Board alla missione economica organizzata a Budapest

Dal 24 al 26 marzo, una delegazione di una decina di imprese membri del Monaco Economic Board (MEB) ha partecipato alla missione economica organizzata a Budapest. L'accoglienza è stata all'altezza delle aspettative e un forum economico particolarmente fruttuoso ha costituito il culmine di una missione molto promettente.



Nel giro di 48 ore, la decina di imprenditori che partecipavano a questa missione economica del MEB non ha perso tempo. Denso, ricco di incontri e arricchito da momenti conviviali, il bilancio di questo viaggio si rivela molto soddisfacente.

Il culmine di questa missione è stato un forum economico molto efficace, organizzato in collaborazione con l'Agenzia ungherese per lo sviluppo delle esportazioni (HEPA) e il sostegno della CCI dell'Ungheria.



Ogni imprenditore monegasco ha potuto così incontrare almeno sei contatti d'affari, accuratamente selezionati in anticipo per corrispondere alle loro esigenze e obiettivi. Particolarmente coinvolti, gli interlocutori ungheresi non solo hanno partecipato attivamente agli scambi ma hanno anche giocato perfettamente il gioco durante il networking lunch che precedeva questa sequenza, moltiplicando gli scambi di carte e le relazioni.

Poco fa, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB e Elek Nagy, Presidente della CCI di Ungheria, nonché Console Onorario di Monaco in Ungheria, hanno firmato un protocollo d'intesa per rendere duraturi i legami economici tra i due paesi.



Katalin Bihari, Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli Affari esteri e del Commercio e José-Luis Delso, Console onorario dell'Ungheria a Monaco che aveva fatto la trasferta insieme al MEB, erano presenti in questa occasione.

Oltre alla HEPA e alla CCI Ungheria, altre due entità hanno partecipato all'accoglienza della delegazione monegasca per presentare i punti di forza e le specificità dell'ecosistema ungherese, ma anche offrire numerose possibilità di connessioni: la CCI Francia Ungheria e l'Agenzia per la promozione degli investimenti in Ungheria (HIPA).

Durante il soggiorno, altre sequenze più informali, in particolare la cena offerta al famoso ristorante Gundel alla presenza di S.E. Georges Habsbourg-Lorraine, Ambasciatore d'Ungheria in Francia e a Monaco, sono state altrettante opportunità di networking per i membri della delegazione. Il programma della missione comprendeva anche la visita di un sito energetico innovativo e l'iconico parlamento di Budapest.

In breve, una panoramica delle numerose attrattive di un paese che ha saputo sedurre con la sua professionalità e le sue risorse una delegazione monegasca sotto il fascino.

Questa missione economica faceva seguito alla visita dello scorso giugno del ministro ungherese degli Affari esteri e del Commercio estero, il sig. Péter Szijjártó. Ha quindi tenuto una conferenza economica ai membri del MEB durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo Consolato d'Ungheria a Monaco. Un vero catalizzatore degli scambi tra i due paesi.