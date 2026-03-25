AMWC Monaco 2026: il Congresso Mondiale di Medicina Estetica e Anti-Age riunisce esperti internazionali al Grimaldi Forum

Si svolgerà dal 26 al 28 marzo 2026 nel Principato di Monaco l’AMWC – Congresso Mondiale di Medicina Estetica e Anti-Age, appuntamento internazionale di primo piano dedicato ai professionisti del settore. L’evento, accessibile e strutturato come salone e fiera specializzata, rappresenta da oltre vent’anni un punto di riferimento imprescindibile per la formazione continua dei medici e per lo sviluppo di relazioni professionali di alto livello. Si terrà presso il Grimaldi Forum Monaco, prestigioso centro congressi e sede di importanti manifestazioni internazionali.

Giunto alla sua 24ª edizione, l’AMWC si distingue per un livello di expertise riconosciuto a livello globale. Nel corso degli anni, il congresso ha ampliato la propria presenza fino a coinvolgere dieci Paesi, mantenendo Monaco come sede principale e vetrina internazionale del brand.

Il congresso offrirà ai partecipanti un programma scientifico di altissimo profilo, curato e presentato da opinion leader e da esperti di fama internazionale nel campo della medicina estetica e dell’anti-ageing. Le sessioni saranno dedicate alle più recenti innovazioni, alle tecniche avanzate e alle migliori pratiche cliniche, con un approccio orientato alla qualità e all’aggiornamento professionale continuo.

Oltre alla componente formativa, l’AMWC Monaco 2026 si conferma anche come piattaforma privilegiata per il networking, favorendo l’incontro tra medici, specialisti, aziende e stakeholder del settore.

L’obiettivo è promuovere collaborazioni durature e lo sviluppo di nuove opportunità professionali in un contesto altamente qualificato.