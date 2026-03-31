Monaco accelera la digitalizzazione del lavoro: dal 2026 assunzioni completamente online

Il Principato di Monaco compie un nuovo passo decisivo verso la modernizzazione del mercato del lavoro. Il Département des Affaires Sociales et de la Santé (DASS), insieme alla Direction du Travail e alla Délégation Interministérielle pour la Transition Numérique (DITN), ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità digitali pensate per rendere il percorso di assunzione più semplice, rapido e accessibile sia per i datori di lavoro sia per chi è alla ricerca di un impiego.

L’iniziativa nasce da una collaborazione trasversale tra la Direction du Travail, la Direction des Services Numériques e la Direction des Systèmes d’Information, con l’obiettivo di migliorare concretamente l’esperienza degli utenti e aumentare l’efficienza dei servizi pubblici legati all’occupazione.

Una prima fase di questo processo di trasformazione è stata avviata nel 2024, segnando progressi significativi nella digitalizzazione del sistema. Tra le principali novità introdotte figurano il potenziamento degli strumenti digitali utilizzati dalla Direction du Travail per facilitare gli scambi tra aziende e candidati, e il lancio degli spazi dedicati “Employeur” e “Demandeur d’Emploi” sulla piattaforma MonGuichet.mc. Questi strumenti consentono la gestione in tempo reale delle offerte di lavoro, dalla pubblicazione alla consultazione. Ad oggi, oltre 2.900 datori di lavoro e circa 300 candidati hanno già creato un proprio account.

Parallelamente, le offerte di lavoro vengono rese pubbliche anche su MonServicePublic.mc, garantendo una maggiore visibilità delle opportunità professionali disponibili nel Principato una volta scaduto il periodo di priorità.

A partire da marzo 2026, il progetto entra in una nuova fase ancora più avanzata, con l’introduzione di un percorso di assunzione interamente digitale, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le nuove funzionalità includeranno la compilazione online dei moduli di assunzione, la firma elettronica dei documenti da parte di datore di lavoro e candidato, e il pagamento digitale dei diritti di assunzione.

Tra le innovazioni più rilevanti spicca anche il lancio di una CVthèque online: una banca dati digitale in cui i candidati potranno caricare il proprio curriculum, aumentando la propria visibilità presso le aziende del territorio e ampliando le opportunità professionali.

Questa evoluzione è un passo importante nella collaborazione tra il DASS e la DITN per offrire servizi pubblici più semplici, accessibili e vicini alle esigenze di chi cerca o offre lavoro oggi.

