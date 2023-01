“Tecnici Levabolli”: i corsi professionali di EuroHailStorm

In seguito all’aumentare degli eventi causati dai cambiamenti climatici, le grandinate stanno diventando fenomeni atmosferici sempre più frequenti, causando sempre più frequentemente molti danni ai veicoli. Nella primavera 2022, ad esempio, il caldo estremo e inaspettato ha causato grandinate importanti in tutta Europa e le carrozzerie si sono ritrovate a far fronte a sempre più richieste di interventi molto in anticipo rispetto ad anni passati, trovandosi impreparati.

Eurohailstorm è presente nel mercato Italiano da molti anni con il marchio EuroGrandine!

In seguito a questa crescente necessità di riparare i bolli causati dalla grandine su tutto il territorio nazionale, EuroHailStorm ha deciso di creare una rete di partnership che consente alle carrozzerie associate di poter accedere a tante opportunità e vantaggi, tra cui corsi di formazione di alto livello tenuti dai migliori tecnici tirabolli specializzati in riparazione di danni da grandine.

EuroHailStorm utilizza la tecnica PDR (Paintless Dent Repair), una lavorazione a freddo precisa che richiede figure professionali specializzate per ottenere ottimi risultati, che spesso superano in qualità le lavorazioni della carrozzeria tradizionale, richiedendo tempi minori e arrivando ad abbattere i costi in alcuni casi anche di oltre il 50%. Tutto ciò è reso possibile dall’esperienza, dalle competenze specializzate e dall’affidabilità dei collaboratori di EuroHailStorm.

Così, nel tempo, EuroHailStorm ha costruito ottimi rapporti di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane e i principali player nell’ambito dell’automotive, gestendo ogni stagione oltre 7.000 riparazioni di vetture danneggiate dalla grandine.

Proprio per far fronte alla crescente richiesta di questo tipo di riparazioni, EuroHailStorm offre un corso per Tecnico Levabolli per formare nuove figure con cui poter collaborare, che siano carrozzerie tradizionale che vogliono offrire un nuovo servizio ai loro clienti e magari affiliarsi ad EuroHailStorm, o anche privati che vogliano provare una nuova professione, sicuramente in crescita come richieste e anche molto remunerante. Non vengono richieste conoscenze o competenze pregresse in quanto il corso parte dalle basi. Inoltre, EuroHailStorm offre agli allievi più meritevoli la possibilità di cominciare una collaborazione alla fine del corso, con diverse modalità contrattuali in base alle esigenze specifiche.

I corsi professionali per “Tecnico Levabolli” hanno una durata di 40 ore e ogni sessione ha un massimo di 8 allievi in modo da poter seguire al meglio ogni partecipante singolarmente attraverso esercitazioni teoriche e pratiche, mostrando tutte le diverse tecniche di riparazione a freddo dei veicoli danneggiati dalla grandine.

L’obiettivo del corso è di fornire una solida base su cui fondare il proprio futuro professionale in un settore in continua espansione, per questo vengono spiegate in dettaglio tutte le fasi della lavorazione PDR e viene insegnato il metodo EuroHailStorm, che è il risultato di oltre trent’anni di esperienza e lavoro sul campo. Un altro obiettivo di EuroHailStorm è quello di formare tecnici levabolli adeguatamente preparati per sopperire alla costante e sempre crescente carenza di competenze nel settore.

Durante il corso i futuri “Tecnici levabolli” esaminano tutte le fasi della lavorazione a freddo PDR con il supporto di formatori e professionisti qualificati. Per prima cosa si parte dallo smontaggio della parte del veicolo danneggiata, per poi arrivare fino alla lucidatura finale. Inoltre, ogni partecipante riceverà in dotazione tutte le attrezzature necessarie per svolgere le lavorazioni durante il corso e poter imparare nel migliore dei modi.

Le attrezzature utilizzate hanno un ruolo fondamentale nel lavoro di un tecnico levabolli, infatti durante corso viene dedicata un’intera lezione a questo argomento, affinché gli allievi possano imparare il corretto utilizzo di ogni strumento. Alla fine del corso EuroHailStorm dedica qualche modulo alla “costruzione” migliore possibile del primo set di strumenti personali degli allievi, evitando così che cadano in acquisti inutili o inadeguati. Inoltre, EuroHailStorm ha stipulato delle convenzioni con i fornitori ed offre prezzi agevolati ai suoi allievi, che possono anche prenotare un kit base selezionato personalmente dai formatori stessi e poter cominciare ad esercitare la professione immediatamente dopo il corso!

Al termine della formazione professionale EuroHailStorm consegnerà agli studenti l’Attestato Levabolli EuroHailStorm che certifica la loro partecipazione al corso e il superamento della prova finale. Il certificato facilita la collaborazione dei nuovi tecnici con le carrozzerie del proprio territorio.