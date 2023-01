Traduzione di testi scientifici: perché è una delle più difficili?

Da alcuni anni, complice il progressivo intensificarsi degli scambi economici, commerciali e scientifici su scala mondiale, l’importanza del settore delle traduzioni professionali ha conosciuto una crescita esponenziale; del resto, quando trattiamo di scambi internazionali, a prescindere dall’ambito, è necessario che tutte le documentazioni in gioco siano tradotte in modo ineccepibile visti gli interessi in gioco, non solo di tipo economico, ma anche di tipo giuridico, culturale e scientifico.

Che cosa si intende con “ traduzioni professionali ” ?

Precisiamo innanzitutto che, quando parliamo di traduzioni professionali, si fa riferimento a un settore molto vasto che comprende vari sotto-ambiti come, per esempio quelli delle traduzioni di pubblicità e marketing (fondamentali per l’internazionalizzazione di un’impresa), traduzioni tecniche (cataloghi, manuali, istruzioni, avvertenze, guide per utenti, dispense, schede tecniche ecc.), traduzioni finanziarie (documenti finanziari, business, plan, bilanci ecc.), traduzioni di siti web e localizzazioni di app (fondamentali per tutte le aziende che vogliono affermarsi a livello globale) ecc.

C’è poi un sotto-ambito molto particolare che tratteremo in modo più approfondito, quello delle traduzioni scientifiche, un settore che, a dispetto di quanto si potrebbe superficialmente pensare, è uno dei più complessi in assoluto.

Per chi ha necessità di traduzioni in questo ambito, per ottenere un lavoro professionale e accurato, il consiglio è quello di rivolgersi ad agenzie specializzate in servizi di traduzione di testi scientifici, come Eurotrad, che si affida a traduttori di comprovata esperienza, eccezionale competenza e grandissima professionalità.

Perché le traduzioni scientifiche sono difficili?

Con la locuzione “traduzioni scientifiche” si indica la traduzione di testi relativi a settori scientifici quali astronomia, biochimica, biologia, botanica, chimica, matematica, etologia, geologia, medicina, microbiologia, psicologia, virologia, zoologia e via discorrendo.

Come si può facilmente notare dall’elenco sopra esposto, quello delle traduzioni scientifiche è un ambito che riguarda materie scientifiche diversissime fra loro e che sono caratterizzate da termini tecnici complessi e molto particolari. Diversamente dal linguaggio letterario, quello scientifico non deve dare adito ad alcun dubbio interpretativo.

Quindi, per quanto privo di circollocuzioni, figure retoriche e altri artifici linguistici, il linguaggio tecnico-scientifico mette a dura prova qualsiasi traduttore, anche il più esperto.

Ben si capisce, quindi, come la traduzione di un testo scientifico non possa essere affidata a un qualsiasi traduttore, per quanto di buon livello, bensì a professionisti esperti che devono essere in grado di padroneggiare perfettamente la lingua di partenza, quella di arrivo e anche la materia scientifica oggetto di traduzione. Il traduttore di testi scientifici, infatti, non può limitarsi a un’ottima conoscenza delle lingue oggetto di traduzione, ma deve anche essere un vero e proprio esperto di terminologie specialistiche.

I testi scientifici hanno visibilità globale, vengono pubblicati su prestigiose riviste scientifiche e sono oggetto di studio e di dibattito. Appare del tutto ovvio che la loro traduzione debba essere precisa, rigorosa e chiara.

Un settore delle traduzioni scientifiche particolarmente delicato è quello relativo alla medicina; i testi medici (la cui lingua di riferimento è spesso l’inglese) sono destinati a figure professionali come cardiologi, chirurghi, farmacisti, medici specialisti, neurologi ecc. Questi professionisti utilizzano spesso i testi tradotti da un’altra lingua per compiere ricerche nel loro settore e/o curare il loro pazienti; non c’è quindi bisogno di specificare quanto sia importante che la traduzione dal testo originale sia impeccabile e rigorosa.

Visto quanto sopra esposto, è necessario ribadire quanto sia fondamentale che le traduzioni di testi scientifici siano affidate ad agenzie professionali in grado di garantire un lavoro di assoluta professionalità e inattaccabile sotto tutti i punti di vista.