Confrontare i prezzi online: perché è utile e come fare

Oggigiorno, gli acquisti online sono ormai alla stregua di quelli fatti nei negozi fisici e, in alcuni settori, sono anche la maggioranza.

Questa tendenza è emersa negli anni grazie a due principali vantaggi dello shopping online:

● la comodità di effettuare gli acquisti ovunque ci si trovi;

● la possibilità di comparare i prezzi e le condizioni di acquisto.

Soprattutto quest’ultimo punto, è ormai fondamentale per la maggior parte dei consumatori.

Da recenti indagini di mercato è infatti emerso che più del 90% dei consumatori confronta i prezzi online prima di acquistare un prodotto o un servizio per assicurarsi di ottenere il miglior prezzo sul mercato.

E questo è ancor più vero in relazione ad alcuni servizi specifici come le assicurazioni, i mutui, le utenze di luce e gas, e in generale tutti i servizi ai privati di facile.it che possono quindi essere facilmente comparati in pochi click.

D’altro canto, di fronte a questa realtà, le aziende che offrono i servizi devono conoscere i canali e gli strumenti di pricing che i loro potenziali clienti possono utilizzare per confrontare i loro prezzi con quelli della concorrenza.

Ma perché oggi i servizi di comparazione dei prezzi online, come facile.it, sono così importanti?

Confronto dei prezzi online

Gli strumenti di confronto dei prezzi online sono oggi il metodo più utilizzato dai consumatori. Si tratta di siti web che offrono un confronto dei prezzi dello stesso prodotto in diversi negozi o da diversi fornitori.

A causa del notevole aumento delle offerte online nell'ultimo decennio, il numero di siti web di confronto dei prezzi è attualmente in crescita.

Possiamo quindi trovare strumenti di comparazione dei prezzi per prodotti e servizi di qualsiasi settore, dai più classici siti di confronto per l'assicurazione auto o i prezzi dei voli, ai siti che analizzano i prezzi di beni di prima necessità, come gli alimenti e i prodotti per la cura della persona. Anche i prodotti tecnologici sono articoli che vengono spesso confrontati online, in parte a causa dei loro prezzi più elevati.

Questi siti web di comparazione dei prezzi offrono una serie di evidenti vantaggi ai consumatori in quanto:

● sono molto semplici da utilizzare;

● danno risultati immediati;

● forniscono i link ai negozi che offrono i prodotti in questione;

● fanno risparmiare tempo, perché non è necessario consultare una per una le diverse opzioni di vendita.

A causa di questa realtà, le aziende dovrebbero ottimizzare il più possibile il loro catalogo di prodotti e servizi per favorirne la comparsa nei risultati di ricerca forniti da questi strumenti di confronto.

Perché è sempre necessario confrontare i prezzi prima di fare acquisti?

Fare acquisti online è comodo, offre una scelta più ampia e la possibilità di confrontare facilmente i prodotti e i prezzi di diversi negozi e marchi.

Se abbinato alle offerte del giorno, ai codici di risparmio online (e alle offerte di spedizione gratuita per i prodotti fisici) lo shopping su Internet può farvi risparmiare una notevole quantità di denaro.

Inoltre comparando i prezzi online, è possibile trovare offerte migliori rispetto anche a quelle del fornitore. Questo perché molto spesso ci sono degli accordi tra i siti di comparazione dei prezzi e i fornitori di beni e servizi. Niente che vada a danno del consumatore, sia chiaro.

Si tratta infatti solo di patti stabiliti a monte in base ai quali il fornitore riconosce prezzi più bassi alle persone che acquistano mediante siti di comparazione di offerte. Una sorta di riconoscimento per avergli portato nuovi clienti.

Inoltre, oggi è impensabile dedicare tutto il tempo necessario per andare presso diversi istituti di credito e valutare le diverse formule di mutuo o telefonare ai call center di numerose assicurazioni per acquistare quella che fa al caso proprio.