IM Academy ha in programma altri eventi faccia a faccia dopo il successo dell'anno 2022

IM Academy è una piattaforma di formazione online , ma per il cofondatore e CEO Christopher Terry il contatto diretto con le persone è una parte importante dell'attività. La missione di IM Academy è quella di fornire materiale didattico online accessibile e ospita spesso incontri di IM Beyond per docenti, studenti e imprenditori indipendenti coinvolti nell'Academy, per discutere strategie di mercato, fare rete e condividere le conoscenze sull'istruzione online.

Nel 2022, l'IM Academy ha ospitato quattro di questi eventi a Palm Beach (Florida), Barcellona (Spagna), Phoenix e Zurigo. Un quinto evento è previsto a Rotterdam, nei Paesi Bassi, a dicembre.

Gli eventi hanno coinciso con un anno intenso per IM Academy, che ha lanciato nuovi programmi. Questi includono un servizio di viaggi e lifestyle, TLX, oltre a nuove accademie incentrate sulle strategie di scalping in borsa basate sul tempo, sui mercati azionari e dei futures e sulla costruzione di una presenza sui social media. Mentre l'Accademia continua a lanciare nuovi programmi, intende utilizzare questi eventi faccia a faccia per discutere il suo approccio con gli studenti interessati e gli imprenditori indipendenti e concentrarsi sull'espansione della sua portata a livello internazionale.

Eventi IM Beyond

Ogni evento IM Beyond prevede una rotazione di relatori che collaborano con IM Academy come educatori o collaboratori indipendenti. Questi relatori offrono spunti su come raggiungere gli studenti interessati all'educazione finanziaria e discutono su come sfruttare al meglio i materiali didattici dell'Accademia.

I co-fondatori della IM Mastery Academy, Christopher Terry e Isis Terry, sono spesso relatori di spicco di questi eventi. Utilizzano la piattaforma per proclamare la filosofia dell'Accademia: autocritica positiva e duro lavoro quando si persegue una formazione online nei mercati finanziari.

Quando i Terry hanno fondato l'Accademia nel 2013, volevano creare una piattaforma che permettesse ai partecipanti interessati di imparare a conoscere i mercati finanziari secondo i propri orari. Attraverso gli eventi IM Beyond, intendono diffondere la conoscenza della crescente libreria di risorse didattiche online dell'Accademia.

Il mio obiettivo per il 2013 era: "Facciamolo. Lo faremo. Sì, ce la faremo', poi abbiamo iniziato ad andare avanti e boom, questo è il mio obiettivo. Lo raggiungerò. Devo solo cambiare", ha detto Terry in un recente discorso . "Ho continuato a rialzarmi anche se avevamo preso qualche colpo qua e là. L'obiettivo era che migliaia di persone venissero a festeggiare e ci portassero al livello successivo, ed eccoci qui".

Con la crescita dell'IM Academy, gli eventi IM Beyond hanno raggiunto migliaia di partecipanti, raggiungendo partecipanti e IBO da tutto il mondo. Nel 2022, l'Accademia si è concentrata in particolare sull'Europa. Oltre agli eventi di Barcellona, Zurigo e Rotterdam, Christopher Terry ha completato un ampio tour di conferenze in Europa durante l'estate, che lo ha portato in oltre 12 località del continente.

"Dopo aver viaggiato in più di 12 Paesi durante il mio recente tour europeo, mi sono reso conto ancora una volta che il 90-95% delle persone in questo mondo è ancora programmato in un certo modo. Purtroppo, questa programmazione è incentrata sulla lotta, sulle battute d'arresto e sulle difficoltà", ha dichiarato Terry in un recente post su Facebook . "Tuttavia, come esseri creativi, abbiamo una scelta. Possiamo scegliere i pensieri che pensiamo, le affermazioni che pronunciamo e le azioni che compiamo. Possiamo scegliere di riprogrammare la nostra mente o meno. Uomini e donne, alzatevi. Liberatevi dalle catene che vi legano e iniziate a programmare la vostra mente subconscia. Non sarà facile, ma la crescita che sperimenterete potrà fare la differenza".

In occasione degli eventi IM Beyond e di altri interventi, Terry trasmette il messaggio del potere di un atteggiamento determinato e positivo e del valore dell'istruzione.

Piani per il futuro

Dopo il successo degli eventi IM Beyond nel 2022, la IM Academy continuerà a ospitare eventi simili in futuro. Oltre all'evento di Rotterdam, l'Accademia ha annunciato piani per eventi regionali Elevate, tra cui uno che si terrà a Orlando, in Florida, nel 2023.

Questi eventi fanno parte di uno sforzo continuo per espandere la portata dell'Accademia, che comprende l'apertura di nuove accademie e servizi. Il lancio più recente è la SMX Social Media Academy, che porta l'IM Academy in altri settori al di fuori dell'educazione finanziaria. La SMX Academy fornisce ai partecipanti risorse per imparare a costruire un marchio personale o aziendale creando contenuti coinvolgenti su piattaforme di social media come Instagram, YouTube e TikTok.

L'IM Academy ha anche introdotto il servizio TLX Travel and Lifestyle Service , che offre ai membri una risorsa online per prenotare hotel e resort in tutto il mondo a tariffe scontate, oltre alla possibilità di prenotare viaggi a tema con altri membri e con i docenti dell'IM Academy .

Per il futuro, Christopher Terry prevede una crescita continua dell'Accademia, sia nell'attrarre nuovi partecipanti che nel fornire nuove risorse.

"Una parola che mi viene in mente è unità", ha detto Terry in un post su Facebook, riflettendo sull'evento IM Beyond Phoenix. "Lo scorso fine settimana ci siamo uniti ancora di più. Ci siamo uniti e siamo diventati più forti. Lo slancio c'è".