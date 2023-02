Cena « Grand Vintage Collection » al Pavyllon Monte-Carlo firmata Yannick Alléno

Lo chef Yannick Alléno e la prestigiosa casa Moët & Chandon uniscono le loro competenze per una cena eccezionale al Pavyllon di Monte-Carlo il 2 marzo 2023. Proposto il 28 febbraio 2023 al ristorante Pavyllon di Parigi, il menu personalizzato dello chef pluristellato sarà accompagnato dalla collezione Moët & Chandon "Grand Vintage", per un grandioso momento di degustazione all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Per tutta la serata, la cena sarà orchestrata dalla presenza eccezionale dello chef Yannick Alléno e del maestro di cantina di Moët & Chandon.

Yannick Alléno propone una partitura culinaria a base dei migliori prodotti locali, conditi in modo originale, pigmentati dal suo know-how e dettati dall'ambiente. Il menu dello chef stellato, creato appositamente per l'occasione, si gusta in perfetta armonia con la trilogia Moët & Chandon: Grand Vintage 2015, Grand Vintage Collection 2006 e Grand Vintage Collection 1999. Nel cuore del ristorante Pavyllon Monte-Carlo, premiato con una stella Michelin, gli ospiti possono sedersi al bancone e godere della vista della cucina a vista. Vero e proprio segno distintivo del concetto di Pavyllon, il bancone è sinonimo di condivisione, scambio e convivialità. Un evento esclusivo, alla presenza dello chef Yannick Alléno e del maestro di cantina Benoît Gouez. Menù "Grand Vintage Collection" Tuile croccante di grano saraceno

Racchiuso in grani di caviale, crema al limone di fattoria Moët & Chandon "Grand Vintage" 2015 Capesante, affettate crude

Gel di caviale al limone, pane tostato Moët & Chandon "Grand Vintage" 2015 Spessa fetta di Saint-Pierre arrostita con avocado, uvetta al curry e scaglie di cavolo nero, farcita con riso profumato Moët & Chandon "Grand Vintage Rosé" 2015 Pasta sfoglia farcita "à la meunière", succo di pollame Moët & Chandon "Grand Vintage Collection" 2006 Ravioli di zucca Moët & Chandon "Grand Vintage Collection" 1999 Pasta sfoglia al caffè con nocciole del Piemonte Moët & Chandon "Grand Vintage Collection" 1999 Data : 2 marzo 2023

Luogo : Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno

Menù di abbinamento vino e cibo: 350€/persona

Prenotazioni : +377 98 06 98 98