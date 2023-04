Ligue 1. Colpo grosso del Monaco, il Nizza non ce la fa col Paris Saint Germain

Se si attendevano grosse novità dalla trentesima giornata di Ligue 1 e si riponevano speranze in un colpaccio del Nizza, le speranze di un ribaltone non si sono concretizzate.

Due reti hanno consentito al Paris Saint Germain di andare a vincere a Nizza e di riprendere la marcia verso il titolo dopo due sconfitte consecutive.

Il Lens ha risposto da par suo battendo lo Strasburgo e può continuare sicuro la marcia verso un posto in Champions.

Brusco stop per due formazioni che, nelle ultime giornate, avevano registrato risultati incoraggianti: il Lille ha perso in casa dell’Angers e il Rennes le ha buscate a Lione.

Mezzo passo falso per il Monaco che pareggia a Nantes dopo essere stato a lungo in vantaggio ed ora la zona Champions è più lontana. Pareggia anche il Marsiglia in casa del Lorient e perde terreno nei confronti del Lens: lo spettro dei "preliminari" di Champions si concretizza.

Per quanto riguarda le squadre impegnate nella lotta per la salvezza tre vittorie esterne consolidano la classifica: importante e netta vittoria dell’Auxerre ad Ajaccio, mentre il Troyes perde in casa col Clermont e il Tolosa inguaia nuovamente il Montpellier sconfitto tra le mura amiche.

Pareggio, infine, tra Reims e Brest. Così in fondo alla classifica la situazione assume un aspetto un poco più chiaro: praticamente condannate Angers, Ajaccio e Troyes, la lotta per evitare il quartultimo posto si restringe a Strasburgo, Brest, Auxerre e Nantes.

In settimana tornano le Coppe Europee e il Nizza, unica squadra francese ancora in lizza, viaggerà alla volta di Basilea per i quarti di finale di Conference League. Gli svizzeri occupano attualmente il terzo posto in classifica del campionato nazionale.

Venerdì 14 aprile tornerà il campionato con l’anticipo della trentunesima giornata affidato a Tolosa – Lione, incontro tra formazioni che al torneo di Ligue 1 non hanno proprio più nulla da chiedere.

Sabato 15 aprile , invece, Rennes – Reims può risultare determinante per la classifica di entrambe le squadre, così come estremamente interessante si profila lo scontro tra Paris Saint Germain e Lens.