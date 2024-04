Sta per iniziare la stagione dei motori nel Principato: tariffe speciali per il Parking des Salines

La stagione delle corse automobilistiche sta per iniziare con il 7º Monaco E-prix il 27 aprile, seguito dal 14º Gran Premio di Monaco Storico dal 10 al 12 maggio e dall'81º Formula 1 Grand Prix di Monaco dal 23 al 26 maggio 2024.

In questa prospettiva, il nuovo Parking des Salines situato all'ingresso ovest del Principato, di fronte al Giardino Esotico, potrà accogliere gli spettatori motorizzati che sono invitati a raggiungere Monaco attraverso la Moyenne Corniche.

Con circa 1800 posti auto, offre un facile accesso al circuito e tariffe preferenziali. Raggiungere il Circuito di Monaco sarà infatti possibile, sia a piedi, in 15 minuti, prendendo la Galleria delle Saline e seguendo un percorso pedonale minuziosamente segnalato, sia grazie alle navette messe a disposizione degli spettatori dalla Compagnie des Bus de Monaco.

Gratis su presentazione del biglietto di parcheggio - da conservare preziosamente - le «Navette Circuit» all'andata, «Navette Salines» al ritorno, collegheranno ogni 10 minuti, tra le 8:00 e le 20:00, il Parking des Salines alla fermata situata avenue Albert II a Fontvieille, permettendo agli spettatori di raggiungere, in seguito, Place d'Armes e il Circuito di Monaco in pochi minuti a piedi o tramite gli ascensori. I passeggeri con mobilità ridotta sono invitati a preferire questa soluzione.

Parcheggiare al Parking des Salines permette di evitare il traffico intenso legato alle gare ma anche di beneficiare di un parcheggio a tariffe vantaggiose.

Ad eccezione delle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, durante tutte le prove, per un parcheggio della durata di:

- da 15 minuti a 4 ore, la tariffa è di 7,50 € invece di 14,90 € negli altri parcheggi.

- Dalle 4 alle 12 ore la tariffa è di 11 € invece di 24 € per 12 ore di parcheggio negli altri parcheggi.

Per quanto riguarda sabato 25 e domenica 26 maggio, per tutti gli ingressi in auto prima delle 15:00, verrà applicato un forfait giornaliero di 20€ invece dei 25€ esposti negli altri parcheggi per tre ore di sosta

Troverete ogni informazione inquadrando il QR Code qui sotto: