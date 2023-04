Saint Laurent du Var: “Col monopattino elettrico no!”

Il sindaco di Saint Laurent du Var ha confermato l’ordinanza, adottata nella scorsa estate, con la quale alcuni veicoli elettrici subiscono il divieto di accesso alle aree più frequentate dai pedoni : sul lungomare non si può circolare con i monopattini, giropodi, monocicli e hoverboards elettrici.

Una decisione che Joseph Segura, sindaco della località turistica della Costa Azzurra, ha assunto la scorsa estate dopo che un bambino di appena cinque anni, investito a Nizza sulla Promenade da un monopattino elettrico, era deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Le aree interessate dal divieto di circolazione sono quelle delle Promenades Jacques Yves Cousteau, Landsberg, dei Flots-bleus e l’Esplanade des Goélands .

La sanzione per chi non rispetta l’ordinanza parte da un minimo di 35 euro e giunge a 150 euro per i recidivi oltre al sequestro del mezzo.

Esclusi dal provvedimento i veicoli elettrici per il trasporto di disabili, quelli “condotti” da bambini di età inferiore ai 6 anni e quelli utilizzati per pubblici servizi.