Villefranche sur Mer, all’asta un maniero da sogno (Foto)

L’affare è sicuro, l’asta fissata tra oggi, giovedì 11 maggio e martedì 16 maggio, la base di partenza una quisquilia: 11 milioni di euro.

E’ in vendita un maniero, splendido per le sue fattezze e per la posizione che domina il porto di Villefranche sur Mer in Costa Azzurra.

Otto stanze, sei camere da letto, una piscina che sembra essere tutt’uno con la roccia.

Una sorta di castello medievale, ma anche una moderna villa, nella quale, fino alla morte, avvenuta nel 1992, visse la principessa Margaret di Danimarca cugina di Elisabetta II.

A metter in vendita la residenza “la Carrière” sarà Sotheby's International Realty che, sul proprio sito internet, ha pubblicato le fotografie che proponiamo a corredo dell’articolo e che dà del bene la seguente definizione: “Un maestoso maniero che risale al 1920, costruito all'interno delle mura di pietra di una fortezza”.

L’asta per “la Carrière” è ormai imminente con una base di 12 milioni di dollari: si prospetta una nuova vita per la piscina dal design unico che la caratterizza: sembra costruita direttamente nella roccia, si affaccia sulla baia di Villefranche con alle spalle un maniero da sogno.